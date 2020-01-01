вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному на весіллі отруїлися гості

У Рівному на весіллі отруїлися гості
У Рівному зареєстрували спалах кишкової інфекції.

Про це повідомляє Державна служба захисту споживачів, - пише Рівне вечірнє.

У ресторані «Адалін» 26 січня люди святкували весілля. Після нього на кишкову інфекцію захворіло 7 гостей. Одну жінку госпіталізували, шестеро лікуються амбулаторно.

Загалом весілля відвідало 40 людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: отруєння, Рівне, гості
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли зниклу 10-річну дівчинку з Волині
Сьогодні, 13:37
У волинянина під час обшуку знайшли наркотики, зброю та крадені прикраси
Сьогодні, 13:23
У Рівному на весіллі отруїлися гості
Сьогодні, 13:14
Санаторій «Дачний» може припинити роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:54
Крадені дуби з Цуманського лісництва знайшли у дворі волинянина. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
В Рівному побудують поліцейську академію В Рівному побудують поліцейську академію
30 січень, 06:12
У Рівному дитина померла, ймовірно, від грипу У Рівному дитина померла, ймовірно, від грипу
28 січень, 18:17
На Рівненщині спіймали голову сільради, який перевозив бурштин вартістю 30 тисяч доларів. ФОТО На Рівненщині спіймали голову сільради, який перевозив бурштин вартістю 30 тисяч доларів. ФОТО
23 січень, 12:01
Хлопчик, народжений 12-річною дівчиною у Рівному, чекає на всиновлення. ВІДЕО Хлопчик, народжений 12-річною дівчиною у Рівному, чекає на всиновлення. ВІДЕО
17 січень, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Київському майдані не розминулися дві автівки: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 14:39
 0
На Волині цьогоріч збудують автобан
Сьогодні, 14:35
 0
ЗНО-2020: що потрібно знати волинянам про тестування
Сьогодні, 14:25
 0
Якої цінової політики дотримуються в українському ритейлі*
Сьогодні, 14:10
 0
Волинянин за незаконний продаж раків заплатить чималий штраф
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8