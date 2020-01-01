У Рівному на весіллі отруїлися гості





Про це повідомляє Державна служба захисту споживачів, - пише

У ресторані «Адалін» 26 січня люди святкували весілля. Після нього на кишкову інфекцію захворіло 7 гостей. Одну жінку госпіталізували, шестеро лікуються амбулаторно.



Загалом весілля відвідало 40 людей.

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У ресторані «Адалін» 26 січня люди святкували весілля. Після нього на кишкову інфекцію захворіло 7 гостей. Одну жінку госпіталізували, шестеро лікуються амбулаторно.Загалом весілля відвідало 40 людей.

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