У Рівному на весіллі отруїлися гості
Сьогодні, 13:14
У Рівному зареєстрували спалах кишкової інфекції.
Про це повідомляє Державна служба захисту споживачів, - пише Рівне вечірнє.
У ресторані «Адалін» 26 січня люди святкували весілля. Після нього на кишкову інфекцію захворіло 7 гостей. Одну жінку госпіталізували, шестеро лікуються амбулаторно.
Загалом весілля відвідало 40 людей.
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Про це повідомляє Державна служба захисту споживачів, - пише Рівне вечірнє.
У ресторані «Адалін» 26 січня люди святкували весілля. Після нього на кишкову інфекцію захворіло 7 гостей. Одну жінку госпіталізували, шестеро лікуються амбулаторно.
Загалом весілля відвідало 40 людей.
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