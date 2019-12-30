Волинянин за незаконний продаж раків заплатить чималий штраф

Ковельський суд оштрафував чоловіка, який продавав на ринку раків без дозвільних документів.20 січня 2020 року у місті Ковель відбулося судове засідання у справі про факт незаконного продажу раків, - інформує пресслужба Волинського рибпатруля.Так, 21 листопада 2019 року під час рейду рибпатрульні зафіксували незаконний продаж раків. На Центральному ринку міста Ковель виявила чоловіка, який продавав раків без дозвільних документів. На особу склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАПЗауважують, що це стало п’ятим порушенням, яке вчинив волинянин у 2019 році. Так, з вересня по жовтень його тричі ловили за фактом незаконного продажу раків (1,2,3) та один раз за перевищення добової норми вилову раків.Ковельський міськрайонний суд Волинської області постановив визнати винним громадянина у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. При винесені рішення суд врахував, що особа вчинила правопорушення не вперше і не стала на шлях виправлення. Тому обрали стягнення у вигляді штрафу у розмірі, більшому за мінімальний, на суму 1 020 гривень. Також суд постановив стягнути в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.