вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин за незаконний продаж раків заплатить чималий штраф

Волинянин за незаконний продаж раків заплатить чималий штраф
Ковельський суд оштрафував чоловіка, який продавав на ринку раків без дозвільних документів.

20 січня 2020 року у місті Ковель відбулося судове засідання у справі про факт незаконного продажу раків, - інформує пресслужба Волинського рибпатруля.

Так, 21 листопада 2019 року під час рейду рибпатрульні зафіксували незаконний продаж раків. На Центральному ринку міста Ковель виявила чоловіка, який продавав раків без дозвільних документів. На особу склали протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП

Зауважують, що це стало п’ятим порушенням, яке вчинив волинянин у 2019 році. Так, з вересня по жовтень його тричі ловили за фактом незаконного продажу раків (1,2,3) та один раз за перевищення добової норми вилову раків.

Ковельський міськрайонний суд Волинської області постановив визнати винним громадянина у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. При винесені рішення суд врахував, що особа вчинила правопорушення не вперше і не стала на шлях виправлення. Тому обрали стягнення у вигляді штрафу у розмірі, більшому за мінімальний, на суму 1 020 гривень. Також суд постановив стягнути в дохід держави судовий збір в сумі 420 гривень 40 копійок.

Волинянин за незаконний продаж раків заплатить чималий штраф
Волинянин за незаконний продаж раків заплатить чималий штраф
Волинянин за незаконний продаж раків заплатить чималий штраф



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, продаж, рибпатруль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині цьогоріч збудують автобан
Сьогодні, 14:35
ЗНО-2020: що потрібно знати волинянам про тестування
Сьогодні, 14:25
Волинянин за незаконний продаж раків заплатить чималий штраф
Сьогодні, 14:10
10-річному хлопчику потрібна пересадка кісткового мозку: рідні збирають гроші на операцію
Сьогодні, 14:00
Знайшли зниклу 10-річну дівчинку з Волині
Сьогодні, 13:37
Схожі новини
Оштрафували волинянина, який незаконно продавав рибу Оштрафували волинянина, який незаконно продавав рибу
30 грудень, 2019, 21:15
Вчителька, яка продала свою ученицю, своєї вини не визнає Вчителька, яка продала свою ученицю, своєї вини не визнає
24 листопад, 2016, 10:34
За продаж власної дитини у Ківерцях батьків позбавили волі на п'ять років За продаж власної дитини у Ківерцях батьків позбавили волі на п'ять років
18 вересень, 2015, 13:18
На Волині судитимуть працівницю митниці, яка брала «на лапу» На Волині судитимуть працівницю митниці, яка брала «на лапу»
Сьогодні, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині цьогоріч збудують автобан
Сьогодні, 14:35
 0
ЗНО-2020: що потрібно знати волинянам про тестування
Сьогодні, 14:25
 0
Якої цінової політики дотримуються в українському ритейлі*
Сьогодні, 14:10
 0
Волинянин за незаконний продаж раків заплатить чималий штраф
Сьогодні, 14:10
 0
10-річному хлопчику потрібна пересадка кісткового мозку: рідні збирають гроші на операцію
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8