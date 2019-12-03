Високооплачувані вакансії та гроші на бізнес: результати роботи центру зайнятості на Волині за рік
Сьогодні, 17:15
Із 2016-го і до 2019 року чисельність усього незайнятого населення, яке зверталося до Волинського обласного центру зайнятості, зростало в рази - із більше ніж 53 тисяч осіб до 58 110. У цей же час спостерігалася зворотна динаміка щодо кількості безробітних, що перебували на обліку.
Про це розповідав директор Волинського центру зайнятості Роман Романюк у п’ятницю, 31 січня, під час пресконференції щодо підсумків роботи у 2019 році.
Так, із майже 25 тисяч безробітних силами служби зайнятості вдалося працевлаштувати 40,5 % осіб, однак у більшості випадків фахівці намагаються прилаштувати на роботу незайняте населення максимально оперативно, аби не доводити людину до статусу «безробітний». Цікавою і доволі популярною опцією, якою користувалися у 2019 році, стала одноразова виплата грошової допомоги на старт власного бізнесу. Середній розмір такої підтримки становив 28 тисяч гривень.
«Я розумію, що цього не вистачить, аби придбати трактор чи обладнання, наприклад, але це дає людям впевненість, за ці гроші можна оформити документи і докласти суму до капіталу», – каже Роман Романюк.
Цікаво, що порівнянні із 2016 роком, коли такими виплатами допомогли 170-м людям, у 2019-му їх кількість значно зменшилася (до 151). Директор ВОЦЗ каже, що це пв’язано із тим фактом, що працювати почали не на кількість, а на якість.
Поділилися також і ТОПом укомплектованих вакансій за рівнем заробітної плати у 2019 році.
Так, на першому місці – посада головного бухгалтера ТзОВ «Дніпро», посадовий оклад якого складає 15 тисяч гривень. Далі в рейтингу - торговельний представник філії ДП «Савскрвіс Карпати». Інженер-конструктор на автозаводі «Богдан» отримує 12 360 гривень, головний бухгалтер ЖКП №2 – 12 тисяч, а менеджер з персоналу ТзОВ «Луцька КПФУ» має 10 000 гривень.
Відзначили також низку унікальних пропозицій, як от дизайнер графічних робіт, рекламіст модельної агенції, фахівець із публічних закупівель чи провізор аналітик.
Роман Романюк продовжує наголошувати на тому, що основний акцент потрібно робити на робітничі професії, адже попит на таких фахівців на ринку – високий, а от самі фахівці – «штамповані юристи і економісти з дипломами про вищу освіту».
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Про це розповідав директор Волинського центру зайнятості Роман Романюк у п’ятницю, 31 січня, під час пресконференції щодо підсумків роботи у 2019 році.
Так, із майже 25 тисяч безробітних силами служби зайнятості вдалося працевлаштувати 40,5 % осіб, однак у більшості випадків фахівці намагаються прилаштувати на роботу незайняте населення максимально оперативно, аби не доводити людину до статусу «безробітний». Цікавою і доволі популярною опцією, якою користувалися у 2019 році, стала одноразова виплата грошової допомоги на старт власного бізнесу. Середній розмір такої підтримки становив 28 тисяч гривень.
«Я розумію, що цього не вистачить, аби придбати трактор чи обладнання, наприклад, але це дає людям впевненість, за ці гроші можна оформити документи і докласти суму до капіталу», – каже Роман Романюк.
Цікаво, що порівнянні із 2016 роком, коли такими виплатами допомогли 170-м людям, у 2019-му їх кількість значно зменшилася (до 151). Директор ВОЦЗ каже, що це пв’язано із тим фактом, що працювати почали не на кількість, а на якість.
Поділилися також і ТОПом укомплектованих вакансій за рівнем заробітної плати у 2019 році.
Так, на першому місці – посада головного бухгалтера ТзОВ «Дніпро», посадовий оклад якого складає 15 тисяч гривень. Далі в рейтингу - торговельний представник філії ДП «Савскрвіс Карпати». Інженер-конструктор на автозаводі «Богдан» отримує 12 360 гривень, головний бухгалтер ЖКП №2 – 12 тисяч, а менеджер з персоналу ТзОВ «Луцька КПФУ» має 10 000 гривень.
Відзначили також низку унікальних пропозицій, як от дизайнер графічних робіт, рекламіст модельної агенції, фахівець із публічних закупівель чи провізор аналітик.
Роман Романюк продовжує наголошувати на тому, що основний акцент потрібно робити на робітничі професії, адже попит на таких фахівців на ринку – високий, а от самі фахівці – «штамповані юристи і економісти з дипломами про вищу освіту».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Справа для душі стала бізнесом: у Луцьку люди із «золотими» руками ділилися історіями успіху. ФОТО
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