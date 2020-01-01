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У Польщі українець побив і покусав перехожого

У Польщі українець побив і покусав перехожого
28-річний українець намагався силою відібрати дорогий смартфон у перехожого в Варшаві.

Як повідомляє YAVP.PL з посиланням на сайт місцевої поліції, інцидент стався ввечері. Українець попросив чоловіка, який стояв на тротуарі й говорив по телефону, дати йому подзвонити, начебто, щоб викликати “швидку”.

Незнайомець пояснив, що в телефоні сіла батарея. Після цього українець накинувся на нього з кулаками, повалив на землю, почав бити по голові, кусати та пробував вирвати смартфон вартістю близько 5 тисяч злотих. Агресію припинили випадкові свідки, які відтягнули нападника.

Поліція, яка була неподалік, арештувала громадянина України. Чоловік розповів, що працює у варшавському ресторані, а свою поведінку пояснив тим, що його начебто отруїли колеги по роботі, щось підсипавши в їжу. Затриманий постійно повторював, що почав погано себе почувати відразу, як тільки вийшов з місця роботи. Коли ж до чоловіка правоохоронці викликали лікарів, ті після обстеження не виявили жодних проблем зі здоров’ям.

Прокуратура звинуватила громадянина України в пограбуванні. За таке йому може загрожувати навіть до 12 років позбавлення волі.

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Теги: Польща, українець
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