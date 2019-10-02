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Помер волинський письменник

Помер волинський письменник
Відійшов у вічність волинський письменник Іван Іванович Чернецький.

Про це повідомила на своїй сторінці у facebook поетеса Ніна Горик.

"Тільки що надійшла невимовно сумна звістка. Не стало одного з провідних волинських письменників, людини світлої душі, іскрометного у слові і непоступливого в українстві Івана Івана Чернецького. Поки що не можу зібратися з думками... Близька і рідна душа - немало з нас так само скаже... Неповторний, незрадний, глибоко людяний... Ще скажемо, ще вимовимо те, що зараз несила. Тільки безмірний сум і відчуття тяжкої втрати... – йдеться у дописі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Івана Івановича Чернецького.
Помер волинський письменник


Довідка. Народився Іван Чернецький 23 грудня 1935 ро ку в с. Злоєц на Холмщині. На початку 1945 року сім'я приму сово переселена в с. Біляївку на Херсонщині. Там пішов до 1-го класу, а 10-й закінчив у Луцькій середній школі № 1. Потім на вчався на історико-філологічному факультеті Луцького педін ституту ім. Лесі Українки.

Вчителював на Одещині й Волині, працював у Волинському краєзнавчому музеї та Луцькій міськраді, а також в обласній організації Товариства книголюбів.

Поет, прозаїк. Член НСПУ з 1981 р. Лауреат обласної літературно-мистецької премії їм. Агатангела Кримського. Окремі його твори перекладені російською, білоруською, польською мовами.

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Теги: смерть, письменник, Волинь
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