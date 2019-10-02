Помер волинський письменник
Сьогодні, 15:11
Відійшов у вічність волинський письменник Іван Іванович Чернецький.
Про це повідомила на своїй сторінці у facebook поетеса Ніна Горик.
"Тільки що надійшла невимовно сумна звістка. Не стало одного з провідних волинських письменників, людини світлої душі, іскрометного у слові і непоступливого в українстві Івана Івана Чернецького. Поки що не можу зібратися з думками... Близька і рідна душа - немало з нас так само скаже... Неповторний, незрадний, глибоко людяний... Ще скажемо, ще вимовимо те, що зараз несила. Тільки безмірний сум і відчуття тяжкої втрати... – йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Івана Івановича Чернецького.
Довідка. Народився Іван Чернецький 23 грудня 1935 ро ку в с. Злоєц на Холмщині. На початку 1945 року сім'я приму сово переселена в с. Біляївку на Херсонщині. Там пішов до 1-го класу, а 10-й закінчив у Луцькій середній школі № 1. Потім на вчався на історико-філологічному факультеті Луцького педін ституту ім. Лесі Українки.
Вчителював на Одещині й Волині, працював у Волинському краєзнавчому музеї та Луцькій міськраді, а також в обласній організації Товариства книголюбів.
Поет, прозаїк. Член НСПУ з 1981 р. Лауреат обласної літературно-мистецької премії їм. Агатангела Кримського. Окремі його твори перекладені російською, білоруською, польською мовами.
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Про це повідомила на своїй сторінці у facebook поетеса Ніна Горик.
"Тільки що надійшла невимовно сумна звістка. Не стало одного з провідних волинських письменників, людини світлої душі, іскрометного у слові і непоступливого в українстві Івана Івана Чернецького. Поки що не можу зібратися з думками... Близька і рідна душа - немало з нас так само скаже... Неповторний, незрадний, глибоко людяний... Ще скажемо, ще вимовимо те, що зараз несила. Тільки безмірний сум і відчуття тяжкої втрати... – йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Івана Івановича Чернецького.
Довідка. Народився Іван Чернецький 23 грудня 1935 ро ку в с. Злоєц на Холмщині. На початку 1945 року сім'я приму сово переселена в с. Біляївку на Херсонщині. Там пішов до 1-го класу, а 10-й закінчив у Луцькій середній школі № 1. Потім на вчався на історико-філологічному факультеті Луцького педін ституту ім. Лесі Українки.
Вчителював на Одещині й Волині, працював у Волинському краєзнавчому музеї та Луцькій міськраді, а також в обласній організації Товариства книголюбів.
Поет, прозаїк. Член НСПУ з 1981 р. Лауреат обласної літературно-мистецької премії їм. Агатангела Кримського. Окремі його твори перекладені російською, білоруською, польською мовами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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