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На Волині минулоріч чотирьох фейкових мінерів притягнули до «криміналу»

На Волині минулоріч чотирьох фейкових мінерів притягнули до «криміналу»
На Волині у 2019 році правоохоронці зафіксували 34 повідомлення із погрозами терористичного характеру. Усі вони виявилися неправдивими.

Тож, як наслідок ‒ розпочали 6 проваджень за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України, - пише пресслужба УСБУ у Волинській області.

Загалом торік до кримінальної відповідальності притягнули 4 «телефонних терористів» з Волині.

Правоохоронці вкотре нагадують, що фейкові повідомлення про мінування не залишаються безкарними. Незалежно від мотивів «телефонних терористів» їхні дії караються позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. За повторний дзвінок зловмисника можуть засудити терміном від чотирьох до восьми років. Крім того «телефонним анонімам» також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.




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Теги: мінери, фейк, Волинь, кримінал
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