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Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО

Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
31-го січня всі двері храму у селі Сусваль Володимир-Волинського району, навколо якого вже більше року точаться сварки і конфлікти між громадами ПЦУ та УПЦ, опечатала поліція.

Про це повідомляє "Буг".

Біля брами храму близько 12-ї години зібралися представники ПЦУ та отець Сергій Місан, згодом з’їхалися представники УПЦ зі священиками, серед яких Богдан Гнатюк та Олексій Шаран.

Начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик розповів, що поліція опечатує храм, поки в судовому порядку сторони конфлікту не розберуться, кому ж він належить.

Не обійшлося без словесних конфліктів і шарпанини, проте поліції вдалося все врегулювати.

До слова, під час подій йшов дощ, проте люди не розходилися.

Нагадаємо, що у Сусвалі Володимир-Волнського району конфлікти через храм розпочалися на початку 2019-го року.

Більше у відео.



Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Сусваль, поліція, конфлікт, ПЦУ, УПЦ (МП)
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Коментарі 2
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РПЦ треба заборонити на території України.
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Кацапські холопи ,на чолі з Гундяєва попом ,ніяк не можуть заспокоїтись ,подавй ім московську секту і край .Чемодан ,вокзал ,раша,а там Путін всі ваші забаганки придурки виконає .
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