Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО





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Біля брами храму близько 12-ї години зібралися представники ПЦУ та отець Сергій Місан, згодом з’їхалися представники УПЦ зі священиками, серед яких Богдан Гнатюк та Олексій Шаран.



Начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик розповів, що поліція опечатує храм, поки в судовому порядку сторони конфлікту не розберуться, кому ж він належить.



Не обійшлося без словесних конфліктів і шарпанини, проте поліції вдалося все врегулювати.



До слова, під час подій йшов дощ, проте люди не розходилися.



Нагадаємо, що у



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-го січня всі двері храму у селі Сусваль Володимир-Волинського району, навколо якого вже більше року точаться сварки і конфлікти між громадами ПЦУ та УПЦ, опечатала поліція.Про це повідомляє "Буг". Біля брами храму близько 12-ї години зібралися представники ПЦУ та отець, згодом з’їхалися представники УПЦ зі священиками, серед якихтаНачальник Володимир-Волинського відділу поліціїрозповів, що поліція опечатує храм, поки в судовому порядку сторони конфлікту не розберуться, кому ж він належить.Не обійшлося без словесних конфліктів і шарпанини, проте поліції вдалося все врегулювати.До слова, під час подій йшов дощ, проте люди не розходилися.Нагадаємо, що у Сусвалі Володимир-Волнського району конфлікти через храм розпочалися на початку 2019-го року.Більше у відео.

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