Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:42
31-го січня всі двері храму у селі Сусваль Володимир-Волинського району, навколо якого вже більше року точаться сварки і конфлікти між громадами ПЦУ та УПЦ, опечатала поліція.
Про це повідомляє "Буг".
Біля брами храму близько 12-ї години зібралися представники ПЦУ та отець Сергій Місан, згодом з’їхалися представники УПЦ зі священиками, серед яких Богдан Гнатюк та Олексій Шаран.
Начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик розповів, що поліція опечатує храм, поки в судовому порядку сторони конфлікту не розберуться, кому ж він належить.
Не обійшлося без словесних конфліктів і шарпанини, проте поліції вдалося все врегулювати.
До слова, під час подій йшов дощ, проте люди не розходилися.
Нагадаємо, що у Сусвалі Володимир-Волнського району конфлікти через храм розпочалися на початку 2019-го року.
Більше у відео.
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Про це повідомляє "Буг".
Біля брами храму близько 12-ї години зібралися представники ПЦУ та отець Сергій Місан, згодом з’їхалися представники УПЦ зі священиками, серед яких Богдан Гнатюк та Олексій Шаран.
Начальник Володимир-Волинського відділу поліції Михайло Бобик розповів, що поліція опечатує храм, поки в судовому порядку сторони конфлікту не розберуться, кому ж він належить.
Не обійшлося без словесних конфліктів і шарпанини, проте поліції вдалося все врегулювати.
До слова, під час подій йшов дощ, проте люди не розходилися.
Нагадаємо, що у Сусвалі Володимир-Волнського району конфлікти через храм розпочалися на початку 2019-го року.
Більше у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
РПЦ треба заборонити на території України.
Кацапські холопи ,на чолі з Гундяєва попом ,ніяк не можуть заспокоїтись ,подавй ім московську секту і край .Чемодан ,вокзал ,раша,а там Путін всі ваші забаганки придурки виконає .
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