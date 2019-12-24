Що подивитися у Луцьку у кіно: афіша фільмів*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



ПРЕМ'ЄРА: Джентльмени, 16+ (1:55)

ПРЕМ'ЄРА: Наші котики, 12+ (1:42)

ПРЕМ'ЄРА: 1917, 12+ (1:59)

ПРЕМ'ЄРА: Маленькі жінки, 0+ (2:14)

ПРЕМ'ЄРА: Playmobil: Фільм, 0+ (1:39)

Погані хлопці назавжди, 16+ (2:06)

Баранчик Шон Фармагедон, 0+ (1:26)

Дулітл 3D, 0+ (1:33)

Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)



Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.



Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського, 1, 3-й поверх.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В кінотеатрі "PremierCity" пропонують розклад сеансів з 30 січня до 5 лютого.Про це повідомляє адміністрація закладу.: Джентльмени, 16+ (1:55): Наші котики, 12+ (1:42): 1917, 12+ (1:59): Маленькі жінки, 0+ (2:14): Playmobil: Фільм, 0+ (1:39)Погані хлопці назавжди, 16+ (2:06)Баранчик Шон Фармагедон, 0+ (1:26)Дулітл 3D, 0+ (1:33)Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або наАдреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського, 1, 3-й поверх.

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