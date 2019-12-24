Що подивитися у Луцьку у кіно: афіша фільмів*
Сьогодні, 16:17
В кінотеатрі "PremierCity" пропонують розклад сеансів з 30 січня до 5 лютого.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
ПРЕМ'ЄРА: Джентльмени, 16+ (1:55)
ПРЕМ'ЄРА: Наші котики, 12+ (1:42)
ПРЕМ'ЄРА: 1917, 12+ (1:59)
ПРЕМ'ЄРА: Маленькі жінки, 0+ (2:14)
ПРЕМ'ЄРА: Playmobil: Фільм, 0+ (1:39)
Погані хлопці назавжди, 16+ (2:06)
Баранчик Шон Фармагедон, 0+ (1:26)
Дулітл 3D, 0+ (1:33)
Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського, 1, 3-й поверх.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
ПРЕМ'ЄРА: Джентльмени, 16+ (1:55)
ПРЕМ'ЄРА: Наші котики, 12+ (1:42)
ПРЕМ'ЄРА: 1917, 12+ (1:59)
ПРЕМ'ЄРА: Маленькі жінки, 0+ (2:14)
ПРЕМ'ЄРА: Playmobil: Фільм, 0+ (1:39)
Погані хлопці назавжди, 16+ (2:06)
Баранчик Шон Фармагедон, 0+ (1:26)
Дулітл 3D, 0+ (1:33)
Пекельна хоругва або Різдво козацьке, 0+ (1:42)
Квитки на фільм можна придбати в касі кінотеатру або на сайті.
Адреса: ТРЦ "ПортCity", Сухомлинського, 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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