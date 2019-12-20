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Менше закордонних паспортів та більше ID-карток: як працював луцький ЦНАП торік

Менше закордонних паспортів та більше ID-карток: як працював луцький ЦНАП торік
Підбили підсумки роботи Центру надання адміністративних послуг у Луцьку у 2019 році.

Про це йдеться у відповідному звіті департаменту.

Так, торік у луцькому ЦНАПі видали 20 186 (за 2018 рік – 25 695) послуг щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ще 6 717 (4 733 – 2018 рік) послуг надали з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, за які до бюджету міста надійшло 10 956,4 тисячі гривень.

Окрім того, у ЦНАПі торік зареєстрували 550 шлюбів, із них – 388 «Шлюб за добу».

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Теги: ЦНАП, паспорт, шлюб, послуги
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