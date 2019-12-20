Менше закордонних паспортів та більше ID-карток: як працював луцький ЦНАП торік

Підбили підсумки роботи Центру надання адміністративних послуг у Луцьку у 2019 році.Про це йдеться у відповідному звіті департаменту.Так, торік у луцькому ЦНАПі видали 20 186 (за 2018 рік – 25 695) послуг щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ще 6 717 (4 733 – 2018 рік) послуг надали з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, за які до бюджету міста надійшло 10 956,4 тисячі гривень.Окрім того, у ЦНАПі торік зареєстрували 550 шлюбів, із них – 388 «Шлюб за добу».