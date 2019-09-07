Учнів луцької школи №13 хочуть перевести у інші навчальні заклади
Сьогодні, 16:22
Управління освіти Луцької міської ради зможе забезпечити навчання учнів із школи №13 в навчальних закладах №3, 17 та 19.
Про це в коментарі Район.Луцьк розповіла керівниця Управління освіти Луцькради Зіновія Лещенко.
«Оскільки батьки, порушуючи всі законодавчі акти, конвенцію про права дитини, закон про адміністративні порушення, про охорону дитинства і так далі, знімають із себе таким чином обов’язок забезпечити дітям можливість навчання у школі, порушуючи закон щодо здобуття їхньої освіти. То ми в свою чергу дотримуватимемося законодавства і будемо створювати умови, аби діти вчилися», – зауважила Зіновія Лещенко.
31 січня очільниця Управління освіти збирала робочу групу, на якій вирішували, де зможуть навчатися учні зі школи №13.
За словами головної освітянки Луцька, із 463 дітей, які здобувають освіту у 13 школі, 130 дітей з прилеглих територій, решта – проживають у місті. Отож, луцьким дітям зможуть забезпечити навчання в школах №3, №17 та №19.
«Тільки що в перемовинах з директорами закладів освіти, які розташовані поблизу мікрорайону 13 школи, вирішили, що 3 школа зможе забрати 3-4 та 5-7 класи. 8-9 класи забере або 19 школа, або ж 17, відповідно 10-11 класи аналогічно, або 19, або 17. Управління освіти забезпечить дітей навчальним процесом у комфортних умовах зі спортивним залом, як того хочуть батьки. Поки ми можемо зробити так», – наголосила Зіновія Лещенко.
До слова, збиратимуть позачергове засідання сесії міськради, засідання виконавчого комітету, бо саме виконком може перерозподілити мікрорайони, і в результаті жителям мікрорайону поблизу 13 школи повідомлять, в яких школах зможуть навчатися їхні діти.
Нагадаємо, 31 січня у школі страйкують батьки і не пускають дітей до навчального закладу.
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Про це в коментарі Район.Луцьк розповіла керівниця Управління освіти Луцькради Зіновія Лещенко.
«Оскільки батьки, порушуючи всі законодавчі акти, конвенцію про права дитини, закон про адміністративні порушення, про охорону дитинства і так далі, знімають із себе таким чином обов’язок забезпечити дітям можливість навчання у школі, порушуючи закон щодо здобуття їхньої освіти. То ми в свою чергу дотримуватимемося законодавства і будемо створювати умови, аби діти вчилися», – зауважила Зіновія Лещенко.
31 січня очільниця Управління освіти збирала робочу групу, на якій вирішували, де зможуть навчатися учні зі школи №13.
За словами головної освітянки Луцька, із 463 дітей, які здобувають освіту у 13 школі, 130 дітей з прилеглих територій, решта – проживають у місті. Отож, луцьким дітям зможуть забезпечити навчання в школах №3, №17 та №19.
«Тільки що в перемовинах з директорами закладів освіти, які розташовані поблизу мікрорайону 13 школи, вирішили, що 3 школа зможе забрати 3-4 та 5-7 класи. 8-9 класи забере або 19 школа, або ж 17, відповідно 10-11 класи аналогічно, або 19, або 17. Управління освіти забезпечить дітей навчальним процесом у комфортних умовах зі спортивним залом, як того хочуть батьки. Поки ми можемо зробити так», – наголосила Зіновія Лещенко.
До слова, збиратимуть позачергове засідання сесії міськради, засідання виконавчого комітету, бо саме виконком може перерозподілити мікрорайони, і в результаті жителям мікрорайону поблизу 13 школи повідомлять, в яких школах зможуть навчатися їхні діти.
Нагадаємо, 31 січня у школі страйкують батьки і не пускають дітей до навчального закладу.
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Коментарі 1
По селах де люди не платять податки,хоча їздять на заробітки на Московію, знайшлись гроші на нові школи, а для лучан нема.
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