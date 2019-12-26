Рятувальник оригінально зробив пропозицію руки коханій на Тернопільщині. ВІДЕО





Про це повідомляє



Василь Кикіш – старший прапорщик, командир відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області. Боротьбі з вогнем та допомозі людям чоловік присвятив 20 років.



Його обраниця, Надія, працює медсестрою у лікарні села Золотники. Там і відбулося романтичне освідчення.



За легендою, пожежа виникла у дитячому відділені цього закладу. Умовно були евакуйовані пацієнти, з будівлі виведено персонал. За лічені хвилини на місце прибули бійці Служби порятунку, серед них – наш герой.



За планом навчань, двоє працівників медичного закладу на пожежі зазнали травм та не могли самостійно вибратися з приміщення. Звісно, однією із потерпілих була Надія. Василь, у апараті для захисту органів дихання, який щільно закривав обличчя, виніс кохану на свіже повітря.



Дівчина через емоції навіть не підозрювала, хто знаходиться біля неї. Навчання завершилися. Наш герой зняв маску та став перед шокованою Надією на коліна, запропонувавши руку і серце. Від щирого здивування їй перехопило подих. Та за кілька хвилин усі присутні почули довгоочікуване "Так".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 січня у місцевій лікарні села Золотники, що на Теребовлянщині, рятувальники провели тактико-спеціальні навчання. Під час них один з вогнеборців зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.Про це повідомляє "Тернополяни" посилаючись на Управління ДСНС України у Тернопільській області.– старший прапорщик, командир відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області. Боротьбі з вогнем та допомозі людям чоловік присвятив 20 років.Його обраниця, Надія, працює медсестрою у лікарні села Золотники. Там і відбулося романтичне освідчення.За легендою, пожежа виникла у дитячому відділені цього закладу. Умовно були евакуйовані пацієнти, з будівлі виведено персонал. За лічені хвилини на місце прибули бійці Служби порятунку, серед них – наш герой.За планом навчань, двоє працівників медичного закладу на пожежі зазнали травм та не могли самостійно вибратися з приміщення. Звісно, однією із потерпілих була Надія. Василь, у апараті для захисту органів дихання, який щільно закривав обличчя, виніс кохану на свіже повітря.Дівчина через емоції навіть не підозрювала, хто знаходиться біля неї. Навчання завершилися. Наш герой зняв маску та став перед шокованою Надією на коліна, запропонувавши руку і серце. Від щирого здивування їй перехопило подих. Та за кілька хвилин усі присутні почули довгоочікуване "Так".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію