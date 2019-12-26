вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рятувальник оригінально зробив пропозицію руки коханій на Тернопільщині. ВІДЕО

Рятувальник оригінально зробив пропозицію руки коханій на Тернопільщині. ВІДЕО
29 січня у місцевій лікарні села Золотники, що на Теребовлянщині, рятувальники провели тактико-спеціальні навчання. Під час них один з вогнеборців зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.

Про це повідомляє "Тернополяни" посилаючись на Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Василь Кикіш – старший прапорщик, командир відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Тернопільській області. Боротьбі з вогнем та допомозі людям чоловік присвятив 20 років.

Його обраниця, Надія, працює медсестрою у лікарні села Золотники. Там і відбулося романтичне освідчення.

За легендою, пожежа виникла у дитячому відділені цього закладу. Умовно були евакуйовані пацієнти, з будівлі виведено персонал. За лічені хвилини на місце прибули бійці Служби порятунку, серед них – наш герой.

За планом навчань, двоє працівників медичного закладу на пожежі зазнали травм та не могли самостійно вибратися з приміщення. Звісно, однією із потерпілих була Надія. Василь, у апараті для захисту органів дихання, який щільно закривав обличчя, виніс кохану на свіже повітря.

Дівчина через емоції навіть не підозрювала, хто знаходиться біля неї. Навчання завершилися. Наш герой зняв маску та став перед шокованою Надією на коліна, запропонувавши руку і серце. Від щирого здивування їй перехопило подих. Та за кілька хвилин усі присутні почули довгоочікуване "Так".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Тернопільщина, пропозиція руки, рятувальник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Усі луцькі школи закрили на карантин
Сьогодні, 16:58
Лікарі-онкологи назвали найпоширеніші види раку на Волині
Сьогодні, 16:52
Рятувальник оригінально зробив пропозицію руки коханій на Тернопільщині. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Учнів луцької школи №13 хочуть перевести у інші навчальні заклади
Сьогодні, 16:22
Що подивитися у Луцьку у кіно: афіша фільмів*
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
Автобус «Івано-Франківськ-Луцьк» з пасажирами зіткнувся з автівкою: є потерпілі. ФОТО Автобус «Івано-Франківськ-Луцьк» з пасажирами зіткнувся з автівкою: є потерпілі. ФОТО
11 січень, 15:05
Владика Михаїл їздив у Почаївську лавру: як це пояснює Волинська єпархія ПЦУ Владика Михаїл їздив у Почаївську лавру: як це пояснює Волинська єпархія ПЦУ
10 січень, 15:25
На Тернопільщині через вибух у клубі постраждали 8 дітей, які готувались до вертепу На Тернопільщині через вибух у клубі постраждали 8 дітей, які готувались до вертепу
04 січень, 08:34
Вперше в Україні: футзальний суддя показав зелену картку Вперше в Україні: футзальний суддя показав зелену картку
26 грудень, 2019, 23:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 70 вчителів волинських вчителів складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:40
 0
Високооплачувані вакансії та гроші на бізнес: результати роботи центру зайнятості на Волині за рік
Сьогодні, 17:15
 0
Усі луцькі школи закрили на карантин
Сьогодні, 16:58
 0
Лікарі-онкологи назвали найпоширеніші види раку на Волині
Сьогодні, 16:52
 0
Рятувальник оригінально зробив пропозицію руки коханій на Тернопільщині. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8