вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 лютого
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +5 до +6 градусів, удень до +7…+9. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-8 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку перші батьки скористалися послугою «є-Малятко»
Сьогодні, 20:44
Вісьмом бійцям та одному учаснику Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
Сьогодні, 20:23
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 лютого
Сьогодні, 20:00
Менше закордонних паспортів та більше ID-карток: як працював луцький ЦНАП торік
Сьогодні, 19:38
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 31 січня
30 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 січня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 січня
29 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 січня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 січня
28 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 січня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 січня
27 січень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку перші батьки скористалися послугою «є-Малятко»
Сьогодні, 20:44
 0
Вісьмом бійцям та одному учаснику Революції Гідності з Волині хочуть посмертно присвоїти почесні звання
Сьогодні, 20:23
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Менше закордонних паспортів та більше ID-карток: як працював луцький ЦНАП торік
Сьогодні, 19:38
 0
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8