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На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО

На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
У Камінь-Каширському районі бус на іноземній реєстрації не впорався з керуванням через погодні умови і злетів з дороги у кювет.

Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Аварія трапилася сьогодні, 31 січня, близько 11:23.

Рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надали допомогу водієві Volkswagen lt 35, який не впорався з керуванням.

На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО

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Теги: рятувальники, Камінь-Каширський район, бус
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