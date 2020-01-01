На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 18:13
У Камінь-Каширському районі бус на іноземній реєстрації не впорався з керуванням через погодні умови і злетів з дороги у кювет.
Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Аварія трапилася сьогодні, 31 січня, близько 11:23.
Рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надали допомогу водієві Volkswagen lt 35, який не впорався з керуванням.
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Про це інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Аварія трапилася сьогодні, 31 січня, близько 11:23.
Рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надали допомогу водієві Volkswagen lt 35, який не впорався з керуванням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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