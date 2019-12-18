У Тернополі чоловік підпалив кіоск із продавцем
Сьогодні, 18:30
У Тернополі чоловік облив бензином та підпалив торгову ятку.
Так, 30 січня близько дев’ятої години до поліції надійшло повідомлення від рятувальників, про те, що по вулиці Симона Петлюри горить кіоск, - пише ГУНП у Тернопільській області.
Поліцейські встановили, що підпал вчинив чоловік, котрий напередодні мав конфлікт із власницею торгової ятки. Зі слів жінки, зловмисник погрожував, але всерйоз його слів ніхто не сприйняв.
На момент підпалу в кіоску перебувала продавець. Вона помітила чоловіка з пляшкою, але не думала, що в ємності бензин. Зловмисник же, обливши ятку, підпалив її. На щастя, ніхто не постраждав. Обгоріло лише приміщення ззовні.
41-річний палій у скоєному зізнався. До слова, в минулому він уже мав проблеми із законом.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 194 ККУ. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.
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Так, 30 січня близько дев’ятої години до поліції надійшло повідомлення від рятувальників, про те, що по вулиці Симона Петлюри горить кіоск, - пише ГУНП у Тернопільській області.
Поліцейські встановили, що підпал вчинив чоловік, котрий напередодні мав конфлікт із власницею торгової ятки. Зі слів жінки, зловмисник погрожував, але всерйоз його слів ніхто не сприйняв.
На момент підпалу в кіоску перебувала продавець. Вона помітила чоловіка з пляшкою, але не думала, що в ємності бензин. Зловмисник же, обливши ятку, підпалив її. На щастя, ніхто не постраждав. Обгоріло лише приміщення ззовні.
41-річний палій у скоєному зізнався. До слова, в минулому він уже мав проблеми із законом.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 194 ККУ. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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