У Тернополі чоловік підпалив кіоск із продавцем

У Тернополі чоловік облив бензином та підпалив торгову ятку.Так, 30 січня близько дев’ятої години до поліції надійшло повідомлення від рятувальників, про те, що по вулиці Симона Петлюри горить кіоск, - пише ГУНП у Тернопільській області.Поліцейські встановили, що підпал вчинив чоловік, котрий напередодні мав конфлікт із власницею торгової ятки. Зі слів жінки, зловмисник погрожував, але всерйоз його слів ніхто не сприйняв.На момент підпалу в кіоску перебувала продавець. Вона помітила чоловіка з пляшкою, але не думала, що в ємності бензин. Зловмисник же, обливши ятку, підпалив її. На щастя, ніхто не постраждав. Обгоріло лише приміщення ззовні.41-річний палій у скоєному зізнався. До слова, в минулому він уже мав проблеми із законом.Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 194 ККУ. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.