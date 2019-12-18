вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Тернополі чоловік підпалив кіоск із продавцем

У Тернополі чоловік підпалив кіоск із продавцем
У Тернополі чоловік облив бензином та підпалив торгову ятку.

Так, 30 січня близько дев’ятої години до поліції надійшло повідомлення від рятувальників, про те, що по вулиці Симона Петлюри горить кіоск, - пише ГУНП у Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що підпал вчинив чоловік, котрий напередодні мав конфлікт із власницею торгової ятки. Зі слів жінки, зловмисник погрожував, але всерйоз його слів ніхто не сприйняв.

На момент підпалу в кіоску перебувала продавець. Вона помітила чоловіка з пляшкою, але не думала, що в ємності бензин. Зловмисник же, обливши ятку, підпалив її. На щастя, ніхто не постраждав. Обгоріло лише приміщення ззовні.

41-річний палій у скоєному зізнався. До слова, в минулому він уже мав проблеми із законом.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 194 ККУ. За умисне пошкодження майна шляхом підпалу зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: підпал, Тернопіль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
Отримав 40 годин громадських робіт: на Волині судили горе-водія
Сьогодні, 19:03
У Тернополі чоловік підпалив кіоск із продавцем
Сьогодні, 18:30
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 18:13
Понад 70 вчителів волинських вчителів складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
В Тернополі іноземна студентка покінчила з життям через відрахування з медуніверситету В Тернополі іноземна студентка покінчила з життям через відрахування з медуніверситету
18 січень, 06:22
У Луцьку вночі невідомі спалили елітне авто У Луцьку вночі невідомі спалили елітне авто
18 грудень, 2019, 11:18
У Луцьку мешканці багатоповерхівки потерпають від постійних підпалів. ФОТО У Луцьку мешканці багатоповерхівки потерпають від постійних підпалів. ФОТО
10 листопад, 2019, 18:50
У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО
08 листопад, 2019, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
 0
Отримав 40 годин громадських робіт: на Волині судили горе-водія
Сьогодні, 19:03
 0
У Тернополі чоловік підпалив кіоск із продавцем
Сьогодні, 18:30
 0
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 18:13
 0
Понад 70 вчителів волинських вчителів складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8