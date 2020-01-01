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1 лютого на Волині: гортаючи календар

1 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 1-го лютого, свій день народження святкує депутат Луцької міської ради Микола Федік (на фото).

Також святкують день народження артист драми обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Павло Гарбуз та заслужений журналіст України Ганна Харів.

Іменинники цього дня – Макар, Сава, Федір.

Окрім цього, саме 1 лютого вийшла в ефір радіостанція «Луцьк».

Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, успіхів та натхнення в усіх починаннях.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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