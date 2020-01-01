1 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 1-го лютого, свій день народження святкує депутат Луцької міської ради Микола Федік (на фото).
Також святкують день народження артист драми обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Павло Гарбуз та заслужений журналіст України Ганна Харів.
Іменинники цього дня – Макар, Сава, Федір.
Окрім цього, саме 1 лютого вийшла в ефір радіостанція «Луцьк».
Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, успіхів та натхнення в усіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також святкують день народження артист драми обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Павло Гарбуз та заслужений журналіст України Ганна Харів.
Іменинники цього дня – Макар, Сава, Федір.
Окрім цього, саме 1 лютого вийшла в ефір радіостанція «Луцьк».
Вітаємо всіх, у кого цей день святковий, бажаємо щастя, успіхів та натхнення в усіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Загибель Кобі Браянта передбачили у мультику. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
1 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Рівнянку, яка працювала в Китаї, ізолювали в спеціальний бокс
31 січень, 23:34
Медіа