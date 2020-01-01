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У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО

У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
На вулиці Стрілецькій у Луцьку трапилась ДТП з постраждалою.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Автомобіль Opel Astra іноземної реєстрації на пішохідному переході збив жінку близько 35-ти років. Потерпілу госпіталізували.

На місці працює патрульна поліція.

Наразі чекають на слідчо-оперативну групу.

У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія, потерпіла
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