У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
На вулиці Стрілецькій у Луцьку трапилась ДТП з постраждалою.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автомобіль Opel Astra іноземної реєстрації на пішохідному переході збив жінку близько 35-ти років. Потерпілу госпіталізували.
На місці працює патрульна поліція.
Наразі чекають на слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автомобіль Opel Astra іноземної реєстрації на пішохідному переході збив жінку близько 35-ти років. Потерпілу госпіталізували.
На місці працює патрульна поліція.
Наразі чекають на слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО
Сьогодні, 19:10
Отримав 40 годин громадських робіт: на Волині судили горе-водія
Сьогодні, 19:03
У Тернополі чоловік підпалив кіоск із продавцем
Сьогодні, 18:30
На Волині через негоду бус на «євробляхах» злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 18:13
Понад 70 вчителів волинських вчителів складатимуть ЗНО
Сьогодні, 17:40
Медіа