У Луцьку Opel на «зебрі» збив молоду жінку. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Автомобіль Opel Astra іноземної реєстрації на пішохідному переході збив жінку близько 35-ти років. Потерпілу госпіталізували.



На місці працює патрульна поліція.



Наразі чекають на слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Стрілецькій у Луцьку трапилась ДТП з постраждалою.Про це повідомили очевидці.Автомобіль Opel Astra іноземної реєстрації на пішохідному переході збив жінку близько 35-ти років. Потерпілу госпіталізували.На місці працює патрульна поліція.Наразі чекають на слідчо-оперативну групу.

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