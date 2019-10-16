У Луцьку перші батьки скористалися послугою «є-Малятко»
Сьогодні, 20:44
31 січня ще у трьох українських містах новоспечені батьки отримали змогу скористуватись комплексною послугою "є-Малятко". Перші заявки вже оформлені у Кривому Розі, Луцьку та Вінниці.
Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Від сьогодні, 31 січня, КП «Луцький клінічний пологовий будинок», КП «Волинський обласний перинатальний центр» надають молодим батькам "є-Малятко", яка містить 8 послуг.
"Є-Малятко" – перша в Україні комплексна адміністративна послуга, при створенні якої застосовано принцип об’єднання послуг за життєвою ситуацією. Загалом вона передбачає 10 послуг для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Наразі послуга доступна в тестовому режимі і об’єднує 8 сервісів. Усіх їх можна отримати за однією заявою навіть безпосередньо у пологовому будинку без черг та зайвої витрати часу.
Наразі молодим батька доступні такі послуги у складі "є-Малятко":
- державна реєстрація народження;
- визначення походження дитини;
- реєстрація місця проживання;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
- внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.
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Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.
Від сьогодні, 31 січня, КП «Луцький клінічний пологовий будинок», КП «Волинський обласний перинатальний центр» надають молодим батькам "є-Малятко", яка містить 8 послуг.
"Є-Малятко" – перша в Україні комплексна адміністративна послуга, при створенні якої застосовано принцип об’єднання послуг за життєвою ситуацією. Загалом вона передбачає 10 послуг для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Наразі послуга доступна в тестовому режимі і об’єднує 8 сервісів. Усіх їх можна отримати за однією заявою навіть безпосередньо у пологовому будинку без черг та зайвої витрати часу.
Наразі молодим батька доступні такі послуги у складі "є-Малятко":
- державна реєстрація народження;
- визначення походження дитини;
- реєстрація місця проживання;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
- визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
- внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.
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