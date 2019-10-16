У Луцьку перші батьки скористалися послугою «є-Малятко»





Про це йдеться на



Від сьогодні, 31 січня, КП «Луцький клінічний пологовий будинок», КП «Волинський обласний перинатальний центр» надають молодим батькам "є-Малятко", яка містить 8 послуг.



"Є-Малятко" – перша в Україні комплексна адміністративна послуга, при створенні якої застосовано принцип об’єднання послуг за життєвою ситуацією. Загалом вона передбачає 10 послуг для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Наразі послуга доступна в тестовому режимі і об’єднує 8 сервісів. Усіх їх можна отримати за однією заявою навіть безпосередньо у пологовому будинку без черг та зайвої витрати часу.



Наразі молодим батька доступні такі послуги у складі "є-Малятко":



- державна реєстрація народження;



- визначення походження дитини;



- реєстрація місця проживання;



- призначення допомоги при народженні дитини;



- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;



- реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;



- визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;



- внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31 січня ще у трьох українських містах новоспечені батьки отримали змогу скористуватись комплексною послугою "є-Малятко". Перші заявки вже оформлені у Кривому Розі, Луцьку та Вінниці.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради. Від сьогодні, 31 січня, КП «Луцький клінічний пологовий будинок», КП «Волинський обласний перинатальний центр» надають молодим батькам "є-Малятко", яка містить 8 послуг."Є-Малятко" – перша в Україні комплексна адміністративна послуга, при створенні якої застосовано принцип об’єднання послуг за життєвою ситуацією. Загалом вона передбачає 10 послуг для батьків новонароджених в одній послузі від держави. Наразі послуга доступна в тестовому режимі і об’єднує 8 сервісів. Усіх їх можна отримати за однією заявою навіть безпосередньо у пологовому будинку без черг та зайвої витрати часу.Наразі молодим батька доступні такі послуги у складі "є-Малятко":- державна реєстрація народження;- визначення походження дитини;- реєстрація місця проживання;- призначення допомоги при народженні дитини;- призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;- реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;- визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;- внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

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