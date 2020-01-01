У Луцьку поблизу залізничного переїзду – подвійна аварія. ФОТО





Аварія відбулася у п'ятницю, 31 січня, - пише

ДТП трапилася перед пішохідним переходом, неподалік залізничного переїзду. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



На місці працювали патрульні поліцейські.





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ДТП трапилася перед пішохідним переходом, неподалік залізничного переїзду. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На місці працювали патрульні поліцейські.

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