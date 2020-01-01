У Луцьку поблизу залізничного переїзду – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:15
У Луцьку біля кафе "Фора" на вулиці Дубнівській трапилася ДТП за участю трьох автівок.
Аварія відбулася у п'ятницю, 31 січня, - пише ІА "Конкурент".
ДТП трапилася перед пішохідним переходом, неподалік залізничного переїзду. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На місці працювали патрульні поліцейські.
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Аварія відбулася у п'ятницю, 31 січня, - пише ІА "Конкурент".
ДТП трапилася перед пішохідним переходом, неподалік залізничного переїзду. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
На місці працювали патрульні поліцейські.
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