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У Луцьку поблизу залізничного переїзду – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку поблизу залізничного переїзду – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку біля кафе "Фора" на вулиці Дубнівській трапилася ДТП за участю трьох автівок.

Аварія відбулася у п'ятницю, 31 січня, - пише ІА "Конкурент".

ДТП трапилася перед пішохідним переходом, неподалік залізничного переїзду. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

На місці працювали патрульні поліцейські.

У Луцьку поблизу залізничного переїзду – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку поблизу залізничного переїзду – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку поблизу залізничного переїзду – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, три автівки
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