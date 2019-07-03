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Студенти тимчасово не зможуть купувати онлайн пільгові квитки на потяг

Студенти тимчасово не зможуть купувати онлайн пільгові квитки на потяг
Через технічні роботи в реєстрі Міністерства освіти і науки з 31 січня по 2 лютого обмежать купівлю пільгових квитків через онлайн-сервіси зі знижкою.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"Укрзалізниця попереджає про тимчасові обмеження при купівлі пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси. Це пов’язано з проведенням технічних робіт на освітньому електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України. Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого", - йдеться у повідомленні.

Також в компанії додають, що у зазначений період студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах.

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Теги: потяг, квитки, Україна
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