Студенти тимчасово не зможуть купувати онлайн пільгові квитки на потяг





Про це повідомляє



"Укрзалізниця попереджає про тимчасові обмеження при купівлі пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси. Це пов’язано з проведенням технічних робіт на освітньому електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України. Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого", - йдеться у повідомленні.



Також в компанії додають, що у зазначений період студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через технічні роботи в реєстрі Міністерства освіти і науки з 31 січня по 2 лютого обмежать купівлю пільгових квитків через онлайн-сервіси зі знижкою.Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці."Укрзалізниця попереджає про тимчасові обмеження при купівлі пільгових студентських квитків через онлайн-сервіси. Це пов’язано з проведенням технічних робіт на освітньому електронному реєстрі Міністерства освіти і науки України. Ця послуга буде недоступна в онлайн-сервісах купівлі залізничних квитків з 17:00 31 січня по 15:00 2 лютого", - йдеться у повідомленні.Також в компанії додають, що у зазначений період студенти можуть оформити квитки з пільгою в залізничних касах.

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