Автоколекціонер із Запоріжжя купив унікальну «Волинянку». ВІДЕО





Цей екземпляр збирали на заводі в Україні, використовуючи в тому числі деталі від «Таврії», - пише



Модель називається ЛуАЗ 1301 і являє собою гібрид «Таврії» та «Волинянки» з використанням ВАЗівських деталей і агрегатів.



Спочатку авто виготовили для внутрішнього користування на Луцькому автозаводі, але потім хтось із співробітників вивів його в приватну власність.







Нагадаємо, ЛуАЗ-1301 — прототип компактного позашляховика, що розроблявся з кінця 1980-х років на Луцькому автомобільному заводі.

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