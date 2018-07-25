Автоколекціонер із Запоріжжя купив унікальну «Волинянку». ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
Унікальний автомобіль, який побудували у Луцьку, придбав один з українських автоколекціонерів.
Цей екземпляр збирали на заводі в Україні, використовуючи в тому числі деталі від «Таврії», - пише UAMotors.
Модель називається ЛуАЗ 1301 і являє собою гібрид «Таврії» та «Волинянки» з використанням ВАЗівських деталей і агрегатів.
Спочатку авто виготовили для внутрішнього користування на Луцькому автозаводі, але потім хтось із співробітників вивів його в приватну власність.
Нагадаємо, ЛуАЗ-1301 — прототип компактного позашляховика, що розроблявся з кінця 1980-х років на Луцькому автомобільному заводі.
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Цей екземпляр збирали на заводі в Україні, використовуючи в тому числі деталі від «Таврії», - пише UAMotors.
Модель називається ЛуАЗ 1301 і являє собою гібрид «Таврії» та «Волинянки» з використанням ВАЗівських деталей і агрегатів.
Спочатку авто виготовили для внутрішнього користування на Луцькому автозаводі, але потім хтось із співробітників вивів його в приватну власність.
Нагадаємо, ЛуАЗ-1301 — прототип компактного позашляховика, що розроблявся з кінця 1980-х років на Луцькому автомобільному заводі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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