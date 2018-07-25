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Автоколекціонер із Запоріжжя купив унікальну «Волинянку». ВІДЕО

Автоколекціонер із Запоріжжя купив унікальну «Волинянку». ВІДЕО
Унікальний автомобіль, який побудували у Луцьку, придбав один з українських автоколекціонерів.

Цей екземпляр збирали на заводі в Україні, використовуючи в тому числі деталі від «Таврії», - пише UAMotors.

Модель називається ЛуАЗ 1301 і являє собою гібрид «Таврії» та «Волинянки» з використанням ВАЗівських деталей і агрегатів.

Спочатку авто виготовили для внутрішнього користування на Луцькому автозаводі, але потім хтось із співробітників вивів його в приватну власність.



Нагадаємо, ЛуАЗ-1301 — прототип компактного позашляховика, що розроблявся з кінця 1980-х років на Луцькому автомобільному заводі.

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Теги: Волинь, ЛуАЗ 1301, Запоріжжя
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