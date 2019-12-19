В США сім`ю зняли з літака через неприємний запах





Єхуда Йозеф Адлер, його дружина Дженні та неповнолітня донька мешкають у штаті Мічиган, є ортодоксальними євреями. У січні вони мали вилетіти з Маямі до Детройту, проте незабаром після того, як сіли в літак, члени екіпажу наказали їм залишити борт, - пише



Члени родини кажуть, що працівники авіакомпанії, з-поміж іншого, припускалися необережних коментарів щодо їхньої релігії.



Представники American Airlines запевнили, що Адлерів зняли з рейсу не через релігію, а через те, що інші пасажири рейсу жалілися на неприємний запах.



У судовому позові, поданому через цей інцидент, компанію звинувачують, зокрема, у наклепі та релігійній дискримінації.



За словами пана Адлера, його родина встигла провести на літаку не більше п'яти хвилин, коли їм наказали залишити борт.



Коли вони це зробили, каже Адлер, працівник авіакомпанії пояснив, що все через запах.



У позові йдеться, що один із працівників нібито сказав Адлеру: "Йому відомо, що ортодоксальні євреї приймають ванну раз на тиждень".



Адлери кажуть, що потім запитували людей в аеропорту, чи дійсно відчувають вони якийсь запах. Всі відповідали, що ні.



Також, запевняє чоловік, він та члени його родини приймали душ вранці того дня.



Зрештою сім'ю пересадили на інший рейс до Детройта, який відлітав наступного дня.



В авіакомпанії кажуть, що зняли Адлерів через скарги інших пасажирів: "Рішення прийняли з огляду на турботу про комфорт наших клієнтів. Жодна дія нашої команди не стосувалася релігійної приналежності Адлерів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маямі кількох пасажирів зняли з рейсу авіакомпанії American Airlines - члени екіпажу кажуть, від них неприємно пахло.Єхуда Йозеф Адлер, його дружина Дженні та неповнолітня донька мешкають у штаті Мічиган, є ортодоксальними євреями. У січні вони мали вилетіти з Маямі до Детройту, проте незабаром після того, як сіли в літак, члени екіпажу наказали їм залишити борт, - пише ВВС Члени родини кажуть, що працівники авіакомпанії, з-поміж іншого, припускалися необережних коментарів щодо їхньої релігії.Представники American Airlines запевнили, що Адлерів зняли з рейсу не через релігію, а через те, що інші пасажири рейсу жалілися на неприємний запах.У судовому позові, поданому через цей інцидент, компанію звинувачують, зокрема, у наклепі та релігійній дискримінації.За словами пана Адлера, його родина встигла провести на літаку не більше п'яти хвилин, коли їм наказали залишити борт.Коли вони це зробили, каже Адлер, працівник авіакомпанії пояснив, що все через запах.У позові йдеться, що один із працівників нібито сказав Адлеру: "Йому відомо, що ортодоксальні євреї приймають ванну раз на тиждень".Адлери кажуть, що потім запитували людей в аеропорту, чи дійсно відчувають вони якийсь запах. Всі відповідали, що ні.Також, запевняє чоловік, він та члени його родини приймали душ вранці того дня.Зрештою сім'ю пересадили на інший рейс до Детройта, який відлітав наступного дня.В авіакомпанії кажуть, що зняли Адлерів через скарги інших пасажирів: "Рішення прийняли з огляду на турботу про комфорт наших клієнтів. Жодна дія нашої команди не стосувалася релігійної приналежності Адлерів".

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