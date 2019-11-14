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На Волині призначили нового голову міського суду

На Волині призначили нового голову міського суду
У Володимир-Волинському обрали голову міського суду.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Рішенням зборів суддів Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 31 січня 2020 року, шляхом таємного голосування, суддю Лященка Олександра Валентиновича обрано головою Володимир-Волинського міського суду Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

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Теги: суд, Володимир-Волинський
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