На Волині призначили нового голову міського суду





Про це повідомляє прес-служба суду.



"Рішенням зборів суддів Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 31 січня 2020 року, шляхом таємного голосування, суддю Лященка Олександра Валентиновича обрано головою Володимир-Волинського міського суду Волинської області", - йдеться у повідомленні.



Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському обрали голову міського суду.Про це повідомляє прес-служба суду."Рішенням зборів суддів Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 31 січня 2020 року, шляхом таємного голосування, суддю Лященка Олександра Валентиновича обрано головою Володимир-Волинського міського суду Волинської області", - йдеться у повідомленні.Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію