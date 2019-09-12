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У волинському селі завершують будівництво амбулаторії. ФОТО

У волинському селі завершують будівництво амбулаторії. ФОТО
У селі Бірки Любешівського району завершують роботи з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Будівництво амбулаторії розпочалося у 2019 році, - йдеться на сайті громади.

Кошторисна вартість об’єкта становить більше 7 млн. грн.

Частка співфінансування з селищного бюджету становить 10 %. Замовником будівництва є Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА. Роботи виконує ТзВО «Бетон Брук Сервіс» з міста Луцька.

Наразі будівельники завершили виконання внутрішніх робіт.

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Теги: Бірки, амбулаторія, Волинь, будівництво
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