У волинському селі завершують будівництво амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 02:14
У селі Бірки Любешівського району завершують роботи з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Будівництво амбулаторії розпочалося у 2019 році, - йдеться на сайті громади.
Кошторисна вартість об’єкта становить більше 7 млн. грн.
Частка співфінансування з селищного бюджету становить 10 %. Замовником будівництва є Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА. Роботи виконує ТзВО «Бетон Брук Сервіс» з міста Луцька.
Наразі будівельники завершили виконання внутрішніх робіт.
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Будівництво амбулаторії розпочалося у 2019 році, - йдеться на сайті громади.
Кошторисна вартість об’єкта становить більше 7 млн. грн.
Частка співфінансування з селищного бюджету становить 10 %. Замовником будівництва є Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА. Роботи виконує ТзВО «Бетон Брук Сервіс» з міста Луцька.
Наразі будівельники завершили виконання внутрішніх робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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