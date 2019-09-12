У волинському селі завершують будівництво амбулаторії. ФОТО





Будівництво амбулаторії розпочалося у 2019 році, - йдеться на сайті громади.



Кошторисна вартість об’єкта становить більше 7 млн. грн.



Частка співфінансування з селищного бюджету становить 10 %. Замовником будівництва є Департамент регіонального розвитку та ЖКГ Волинської ОДА. Роботи виконує ТзВО «Бетон Брук Сервіс» з міста Луцька.



Наразі будівельники завершили виконання внутрішніх робіт.



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