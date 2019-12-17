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На Волині прикордонник хотів «порішати» собі та товаришу нове місце служби. ФОТО

На Волині прикордонник хотів «порішати» собі та товаришу нове місце служби. ФОТО
На Волині співробітники прокуратури спільно з слідчими ДБР виявили факт надання хабаря прикордоннику.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області.

31 січня 2020 року правоохоронці задокументували факт надання неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривень інспектором прикордонної ВІПС «Світязь» Луцького прикордонного загону, який цим же хотів підкупити начальника вказаного відділу прикордонної служби.
На Волині прикордонник хотів «порішати» собі та товаришу нове місце служби. ФОТО

За даними слідства, хабар у розмірі 20 тис грн призначався за вирішення питання щодо невжиття відносно вказаного 33-річного військовослужбовця-хабародавця та ще одного співслужбовця заходів по переміщенню для подальшого проходження служби до інших відділів прикордонної служби, а також вирішення питання про його особисте повернення для проходження служби безпосередньо у пункти пропуску «Пулемець» та «Піща» з виконанням обов`язків у прикордонному наряді «Огляд транспортних засобів».
На Волині прикордонник хотів «порішати» собі та товаришу нове місце служби. ФОТО

Хабар вилучили у ході проведення огляду місця події.

Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення вирішать питання про затримання старшого прапорщика, повідомлення йому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
На Волині прикордонник хотів «порішати» собі та товаришу нове місце служби. ФОТО

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Теги: кримінал, хабар, Луцьк
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