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В Україні хочуть заборонити партію «Слуга народу»

В Україні хочуть заборонити партію «Слуга народу»
Окружному адмінсуді Києва намагаються зобов'язати Міністерство юстиції ініціювати заборону партії "Слуга народу".

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до Міністерства юстиції, яке намагаються зобов'язати ініціювати заборону діяльності партії Слуга народу. Про це повідомляється на сайті суду, - пише Кореспондент.

Повідомляється, що позивач просить визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо непроведення контролю за діяльністю партії в частині дотримання вимог закону "Про політичні партії в Україні" та свого статуту.

"Серед інших вимог позову - зобов'язати Мін'юст звернутися до адміністративного суду з позовом про заборону діяльності політичної партії "Слуга народу". Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про неформальні групи в партії.

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Теги: Слуга народу, суд
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