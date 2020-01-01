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Два міста на Волині модернізують будинки і здешевлять платіжки за державні кошти

Два міста на Волині модернізують будинки і здешевлять платіжки за державні кошти
Два міста Волинської області стали партнерами Фонду енергоефективності в рамках реалізації програми “Енергодім”.

Про це повідомляє Фонд енергоефективності.

Фонд енергоефективності та міста Нововолинськ і Володимир-Волинський підписали Меморандуми про співпрацю, що передбачають створення відповідних умов економічного споживання енергоресурсів, зменшення витрат на комунальні послуги ОСББ, підвищення рівня комфорту і умов проживання в багатоквартирних будинках.

Співпраця Фонду з містами України активно розвивається і в напрямку адаптації місцевих програм підтримки ОСББ до програми «Енергодім», на сьогодні вже 8 міст змінили та затвердили власні програми. Ще 10 міських рад, спільно з Фондом енергоефективності, працюють над адаптацією місцевих програм до вимог програми “Енергодім”.

«Головне завдання Фонду — допомогати жителям багатоквартирних будинків покращувати свої умови життя, економити на енергоресурсах і менше платити за комунальні послуги. Завдяки програмі "Енергодім" у ОСББ зі всієї України з'являється можливість модернізувати свій будинок за підтримки держави та зменшити платіжки, за найдорожчу послугу — теплопостачання в рази», – говорить директорка Фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Унгуряну.

Наразі вже 42 міста заявили про свою готовність реалізовувати масштабні проєкти з комплексної модернізації житла містян за умовами партнерства з Фондом енергоефективності та участі в програмі “Енергодім”.

Станом на 29 січня 2020 до Фонду надійшло 25 заявок, зі всієї України, з них — 5 схвалено. З Волинської області було отримано на розгляд 4 заявки

Нагадаємо, що в Маріуполі працює нова програма підтримки енергоефективних заходів для ОСББ.

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Теги: Волинь, енергоефективність
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