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Ексфорварда «Волині» виставили з іноземного клубу за кілька днів після приходу

Ексфорварда «Волині» виставили з іноземного клубу за кілька днів після приходу
Український нападник Дмитро Козьбан не буде виступати за узбецький футбольний клуб "Бухара".

Про це повідомляють Футбольні трансфери

Прес-служба цього клубу спершу оголосила про підписання контракту з 30-річним українцем, а вже за кілька днів попрощалася з ним.

Це означає, що тепер ексгравець "Волині" шукатиме собі нову команду.

Нагадаємо, Дмитро Козьбан вперше перейшов у «Волинь» у 2013 році і захищав кольори клубу до 2016. «Друге пришестя» Козьбана у «Волинь» відбулося влітку 2018, після того, як він встиг пограти у третьому дивізіоні Польщі та у українській «вишці» за рівненський «Верес». Розташування «Волині» нападник покинув через рік.

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Теги: футбол, Дмитро Козьбан, Волинь
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