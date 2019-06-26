Ексфорварда «Волині» виставили з іноземного клубу за кілька днів після приходу
Сьогодні, 19:04
Український нападник Дмитро Козьбан не буде виступати за узбецький футбольний клуб "Бухара".
Про це повідомляють Футбольні трансфери
Прес-служба цього клубу спершу оголосила про підписання контракту з 30-річним українцем, а вже за кілька днів попрощалася з ним.
Це означає, що тепер ексгравець "Волині" шукатиме собі нову команду.
Нагадаємо, Дмитро Козьбан вперше перейшов у «Волинь» у 2013 році і захищав кольори клубу до 2016. «Друге пришестя» Козьбана у «Волинь» відбулося влітку 2018, після того, як він встиг пограти у третьому дивізіоні Польщі та у українській «вишці» за рівненський «Верес». Розташування «Волині» нападник покинув через рік.
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Про це повідомляють Футбольні трансфери
Прес-служба цього клубу спершу оголосила про підписання контракту з 30-річним українцем, а вже за кілька днів попрощалася з ним.
Це означає, що тепер ексгравець "Волині" шукатиме собі нову команду.
Нагадаємо, Дмитро Козьбан вперше перейшов у «Волинь» у 2013 році і захищав кольори клубу до 2016. «Друге пришестя» Козьбана у «Волинь» відбулося влітку 2018, після того, як він встиг пограти у третьому дивізіоні Польщі та у українській «вишці» за рівненський «Верес». Розташування «Волині» нападник покинув через рік.
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Коментарі 1
Узбеки жидів не беруть.
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