Сонячну енергію вироблятимуть 14 волинських домогосподарств





Про це повідомляє газета



У 2018 році енергетики підключили до загальної мережі 6 домогосподарств, які виробляють сонячну електроенергію для власних потреб і навіть продають її державі.



А в 2019 му кількість таких домогосподарств зросла більше, ніж вдвічі. ​14, переважна більшість з яких — ​у Ратному.



На сьогодні на Волині працюють 14 приватних станцій. Найбільша їх кількість на Ратнівщині: у Лучичах — ​3, у Старостині — ​2, по одній — ​у Жиричах, Самарах–Оріхових та Самарах, ​у райцентрі - 4.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році на Волині енергетики підключили до загальної мережі 14 домогосподарств, які вироблятимуть сонячну електроенергію.Про це повідомляє газета "Волинь-нова" У 2018 році енергетики підключили до загальної мережі 6 домогосподарств, які виробляють сонячну електроенергію для власних потреб і навіть продають її державі.А в 2019 му кількість таких домогосподарств зросла більше, ніж вдвічі. ​14, переважна більшість з яких — ​у Ратному.На сьогодні на Волині працюють 14 приватних станцій. Найбільша їх кількість на Ратнівщині: у Лучичах — ​3, у Старостині — ​2, по одній — ​у Жиричах, Самарах–Оріхових та Самарах, ​у райцентрі - 4.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію