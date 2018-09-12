Сонячну енергію вироблятимуть 14 волинських домогосподарств
Сьогодні, 13:06
У 2019 році на Волині енергетики підключили до загальної мережі 14 домогосподарств, які вироблятимуть сонячну електроенергію.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
У 2018 році енергетики підключили до загальної мережі 6 домогосподарств, які виробляють сонячну електроенергію для власних потреб і навіть продають її державі.
А в 2019 му кількість таких домогосподарств зросла більше, ніж вдвічі. 14, переважна більшість з яких — у Ратному.
На сьогодні на Волині працюють 14 приватних станцій. Найбільша їх кількість на Ратнівщині: у Лучичах — 3, у Старостині — 2, по одній — у Жиричах, Самарах–Оріхових та Самарах, у райцентрі - 4.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
У 2018 році енергетики підключили до загальної мережі 6 домогосподарств, які виробляють сонячну електроенергію для власних потреб і навіть продають її державі.
А в 2019 му кількість таких домогосподарств зросла більше, ніж вдвічі. 14, переважна більшість з яких — у Ратному.
На сьогодні на Волині працюють 14 приватних станцій. Найбільша їх кількість на Ратнівщині: у Лучичах — 3, у Старостині — 2, по одній — у Жиричах, Самарах–Оріхових та Самарах, у райцентрі - 4.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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