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Сонячну енергію вироблятимуть 14 волинських домогосподарств

Сонячну енергію вироблятимуть 14 волинських домогосподарств
У 2019 році на Волині енергетики підключили до загальної мережі 14 домогосподарств, які вироблятимуть сонячну електроенергію.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

У 2018 році енергетики підключили до загальної мережі 6 домогосподарств, які виробляють сонячну електроенергію для власних потреб і навіть продають її державі.

А в 2019 му кількість таких домогосподарств зросла більше, ніж вдвічі. ​14, переважна більшість з яких — ​у Ратному.

На сьогодні на Волині працюють 14 приватних станцій. Найбільша їх кількість на Ратнівщині: у Лучичах — ​3, у Старостині — ​2, по одній — ​у Жиричах, Самарах–Оріхових та Самарах, ​у райцентрі - 4.

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Теги: Волинь, енергія
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