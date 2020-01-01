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Волинські легкоатлети потужно стартували на чемпіонаті України. ВІДЕО

Волинські легкоатлети потужно стартували на чемпіонаті України. ВІДЕО
Представники Волині гідно представили наш край на Командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні.

Змагання тривають у місті Суми, - повідомляють у ФЛАВО.

На 60 метрах Ерік Костриця виграв із особистим рекордом - 6,75 с.

Данило Дпниленко був другим на 400 м, а Олена Шумкіна у спортивній ходьбі на 5 000 м (23:45.97). 17-річна Дарина Касян серед дорослих була 4-ю із PB (24:12.15).

"У спортивній ходьбі маємо й бронзу у чоловіків. Ілля Білик 5 000 м пройшов за особистим рекордом (20:45.41). Він випередив також волинянина Андрія Марчука, який встановив також особисте досягнення у залі", - йдеться у дописі.

Варто відзначити і Едуарда Комяка, який 1500-метрову дистанцію закінчив із результатом 4:00.25 на 7 місці.



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Теги: Волинь, ФЛАВО, спорт
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