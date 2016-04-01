На Рівненщині зловили лучанина з бурштином. ФОТО
Сьогодні, 10:41
У селищі Рокитне, що на Рівненщині, поліцейські зупинили автомобіль лучанина, в якому знайшли майже 9 кілограмів бурштину.
Це сталося 31 січня, близько 22:30, - йдеться у повідомленні ГУНП Рівненської області.
Автомобілем «BMW 745» керував 35-річний житель Луцька. Поліцейські виявили у салоні біля заднього сидіння пакет із «сонячним» камінням. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, задокументувала факт незаконного перевезення бурштину-сирцю загальною вагою 8,9 кілограмів.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, перевезення бурштину), вилучений бурштин скеровуватиметься для проведення експертизи.
Вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб, який доставлено на територію Рокитнівського відділу поліції.
Від будь-яких пояснень волинянин відмовився. Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до трьох років.
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Це сталося 31 січня, близько 22:30, - йдеться у повідомленні ГУНП Рівненської області.
Автомобілем «BMW 745» керував 35-річний житель Луцька. Поліцейські виявили у салоні біля заднього сидіння пакет із «сонячним» камінням. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, задокументувала факт незаконного перевезення бурштину-сирцю загальною вагою 8,9 кілограмів.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, перевезення бурштину), вилучений бурштин скеровуватиметься для проведення експертизи.
Вирішується питання про накладення арешту на транспортний засіб, який доставлено на територію Рокитнівського відділу поліції.
Від будь-яких пояснень волинянин відмовився. Санкція інкримінованої йому статті передбачає покарання у виді штрафу від трьох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк від двох до трьох років.
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