На Львівщині у школі розпилили перцевий балончик: отруїлися 5 дітей





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"31 січня, близько 13:40 години, у місті Жовква, на другому поверсі середньої школи № 3, місцевий мешканець 2002 року народження, розпилив перцевий балончик, внаслідок чого в Жовківську лікарню у стані середнього ступеня важкості, з діагнозом: "подразнююча дія верхніх дихальних шляхів парами невідомої речовини" госпіталізовано 5 дітей (учні школи віком 11-12 років)", - повідомили у департаменті.



Обставини події встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Жовква на Львівщині п’ятеро дітей отруїлось перцевим газом.Про це повідомляє УНН , посилаючись на департамент з питань цивільного захисту ЛОДА"31 січня, близько 13:40 години, у місті Жовква, на другому поверсі середньої школи № 3, місцевий мешканець 2002 року народження, розпилив перцевий балончик, внаслідок чого в Жовківську лікарню у стані середнього ступеня важкості, з діагнозом: "подразнююча дія верхніх дихальних шляхів парами невідомої речовини" госпіталізовано 5 дітей (учні школи віком 11-12 років)", - повідомили у департаменті.Обставини події встановлюються.

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