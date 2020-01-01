вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині у школі розпилили перцевий балончик: отруїлися 5 дітей

На Львівщині у школі розпилили перцевий балончик: отруїлися 5 дітей
У місті Жовква на Львівщині п’ятеро дітей отруїлось перцевим газом.

Про це повідомляє УНН , посилаючись на департамент з питань цивільного захисту ЛОДА

"31 січня, близько 13:40 години, у місті Жовква, на другому поверсі середньої школи № 3, місцевий мешканець 2002 року народження, розпилив перцевий балончик, внаслідок чого в Жовківську лікарню у стані середнього ступеня важкості, з діагнозом: "подразнююча дія верхніх дихальних шляхів парами невідомої речовини" госпіталізовано 5 дітей (учні школи віком 11-12 років)", - повідомили у департаменті.

Обставини події встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Жовква, Львівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинь» не змогла перемогти дубль «Динамо»
Сьогодні, 13:34
Сонячну енергію вироблятимуть 14 волинських домогосподарств
Сьогодні, 13:06
На Львівщині у школі розпилили перцевий балончик: отруїлися 5 дітей
Сьогодні, 12:35
Проти об`єднання з містом: жителі волинського села перекрили дорогу. ФОТО
Сьогодні, 11:50
На Волині «працівник» банку видурив у пенсіонерки 14 тисяч
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
На автодорозі «Ковель-Жовква» під колесами автомобіля загинув чоловік На автодорозі «Ковель-Жовква» під колесами автомобіля загинув чоловік
27 січень, 12:15
На трасі Ковель-Червоноград авто злетіло у кювет: постраждало двоє людей На трасі Ковель-Червоноград авто злетіло у кювет: постраждало двоє людей
24 січень, 11:51
На Львівщині грабіжники жорстко катували мешканців будинку, одна жінка померла На Львівщині грабіжники жорстко катували мешканців будинку, одна жінка померла
23 січень, 13:19
На Львівщині голодують гірники На Львівщині голодують гірники
22 січень, 00:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинь» не змогла перемогти дубль «Динамо»
Сьогодні, 13:34
 0
Сонячну енергію вироблятимуть 14 волинських домогосподарств
Сьогодні, 13:06
 0
На Львівщині у школі розпилили перцевий балончик: отруїлися 5 дітей
Сьогодні, 12:35
 0
Проти об`єднання з містом: жителі волинського села перекрили дорогу. ФОТО
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині «працівник» банку видурив у пенсіонерки 14 тисяч
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8