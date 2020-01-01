На Львівщині у школі розпилили перцевий балончик: отруїлися 5 дітей
Сьогодні, 12:35
У місті Жовква на Львівщині п’ятеро дітей отруїлось перцевим газом.
Про це повідомляє УНН , посилаючись на департамент з питань цивільного захисту ЛОДА
"31 січня, близько 13:40 години, у місті Жовква, на другому поверсі середньої школи № 3, місцевий мешканець 2002 року народження, розпилив перцевий балончик, внаслідок чого в Жовківську лікарню у стані середнього ступеня важкості, з діагнозом: "подразнююча дія верхніх дихальних шляхів парами невідомої речовини" госпіталізовано 5 дітей (учні школи віком 11-12 років)", - повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
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Про це повідомляє УНН , посилаючись на департамент з питань цивільного захисту ЛОДА
"31 січня, близько 13:40 години, у місті Жовква, на другому поверсі середньої школи № 3, місцевий мешканець 2002 року народження, розпилив перцевий балончик, внаслідок чого в Жовківську лікарню у стані середнього ступеня важкості, з діагнозом: "подразнююча дія верхніх дихальних шляхів парами невідомої речовини" госпіталізовано 5 дітей (учні школи віком 11-12 років)", - повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
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