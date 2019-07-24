Проти об`єднання з містом: жителі волинського села перекрили дорогу. ФОТО





Про це повідомляє Суспільне Волині.



Йдеться про село Заріччя. Зарічанську об’єднану територіальну громаду планують приєднати до Володимира-Волинського, створивши Володимир-Волинську ОТГ. Жителі громади - категорично проти, бо вважають, що їхня громада - самодостатня.



Нещодавно представники Зарічнянської ОТГ приїжджали до Волинської ОДА, щоб вирішити це питання.



Відтак, жителі села Заріччя перекривають дорогу поблизу села Новосілка.





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