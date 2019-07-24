Проти об`єднання з містом: жителі волинського села перекрили дорогу. ФОТО
Сьогодні, 11:50
На Волині селяни перекрили дорогу на знак протесту проти об`єднання їхньої громади із містом Володимр-Волинський.
Про це повідомляє Суспільне Волині.
Йдеться про село Заріччя. Зарічанську об’єднану територіальну громаду планують приєднати до Володимира-Волинського, створивши Володимир-Волинську ОТГ. Жителі громади - категорично проти, бо вважають, що їхня громада - самодостатня.
Нещодавно представники Зарічнянської ОТГ приїжджали до Волинської ОДА, щоб вирішити це питання.
Відтак, жителі села Заріччя перекривають дорогу поблизу села Новосілка.
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Про це повідомляє Суспільне Волині.
Йдеться про село Заріччя. Зарічанську об’єднану територіальну громаду планують приєднати до Володимира-Волинського, створивши Володимир-Волинську ОТГ. Жителі громади - категорично проти, бо вважають, що їхня громада - самодостатня.
Нещодавно представники Зарічнянської ОТГ приїжджали до Волинської ОДА, щоб вирішити це питання.
Відтак, жителі села Заріччя перекривають дорогу поблизу села Новосілка.
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Коментарі 2
Жителі вважають? А жителі фінансисти, економісти? Коли вже той безлад закінчиться?! Треба з самого початку було зробити як у Польщі, за ніч приєднали і все! А наші почали сюсюкатись, що категорично не можна робити з нашими людьми - от і мають результат!
Сєпари :)
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