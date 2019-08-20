В Україні анонсували підвищення пенсій
Сьогодні, 14:29
Міністерство соціальної політики планує до кінця цього року змінити максимальний розмір пенсії до 17 690 гривень.
Пенсії будуть підвищувати у три етапи, - пише Zik, посилаючись на офіційну сторінку міністерства у Facebook.
Розмір максимальної пенсії підвищуватимуть в три етапи:
з 01.01.2020 вона становитиме 16380 грн;
з 01.07.2020 — 17120 грн;
з 01.12.2020 — 17690 грн.
Однак, до цього міністр соцполітики Юлія Соколовська заявляла, що на даний момент в Україні не будуть запроваджувати накопичувальну пенсійну систему.
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Пенсії будуть підвищувати у три етапи, - пише Zik, посилаючись на офіційну сторінку міністерства у Facebook.
Розмір максимальної пенсії підвищуватимуть в три етапи:
з 01.01.2020 вона становитиме 16380 грн;
з 01.07.2020 — 17120 грн;
з 01.12.2020 — 17690 грн.
Однак, до цього міністр соцполітики Юлія Соколовська заявляла, що на даний момент в Україні не будуть запроваджувати накопичувальну пенсійну систему.
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