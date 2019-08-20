В Україні анонсували підвищення пенсій





Пенсії будуть підвищувати у три етапи, - пише



Розмір максимальної пенсії підвищуватимуть в три етапи:



з 01.01.2020 вона становитиме 16380 грн;

з 01.07.2020 — 17120 грн;

з 01.12.2020 — 17690 грн.



Однак, до цього міністр соцполітики Юлія Соколовська заявляла, що на даний момент в Україні не будуть запроваджувати накопичувальну пенсійну систему.

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