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В Україні анонсували підвищення пенсій

В Україні анонсували підвищення пенсій
Міністерство соціальної політики планує до кінця цього року змінити максимальний розмір пенсії до 17 690 гривень.

Пенсії будуть підвищувати у три етапи, - пише Zik, посилаючись на офіційну сторінку міністерства у Facebook.

Розмір максимальної пенсії підвищуватимуть в три етапи:

з 01.01.2020 вона становитиме 16380 грн;
з 01.07.2020 — 17120 грн;
з 01.12.2020 — 17690 грн.

Однак, до цього міністр соцполітики Юлія Соколовська заявляла, що на даний момент в Україні не будуть запроваджувати накопичувальну пенсійну систему.

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Теги: Україна, пенсія
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