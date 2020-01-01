Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО

Волинянин вдало вситупили на Чемпіонаті України з вільного козацького бою.Про це йдеться на сайті Боратинської громади.Змагання днями відбулися у місті Березне, що на Рівненщині. За першість боролися понад 300 спортсменів з різних куточків України. Учасники змагань – хлопці та дівчата усіх вікових груп – змагалися в професійному октагоні та на татамі.Виступаючи в категорії до 25 кг, вікова група – 8-9 років,з Голишева отримав абсолютну перемогу у козацькому двобої. Спортсмен посів перше місце, завоювавши титул чемпіона України.У своїй віковій групі 6-7 років вдало дебютував на змаганняхз Боратина. У ваговій категорії до 25 кг хлопець зумів вибороти друге місце, ставши «срібним» призером Чемпіонату.Ще один житель Боратиназмагався за першість у категорії до 30 кг, вікова група – 8-9 років. У напружених двобоях спортсмен поступився опонентам, однак продемонстрував при цьому хорошу технічну підготовку та волю до перемоги.