Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО
Сьогодні, 16:09
Волинянин вдало вситупили на Чемпіонаті України з вільного козацького бою.
Про це йдеться на сайті Боратинської громади.
Змагання днями відбулися у місті Березне, що на Рівненщині. За першість боролися понад 300 спортсменів з різних куточків України. Учасники змагань – хлопці та дівчата усіх вікових груп – змагалися в професійному октагоні та на татамі.
Виступаючи в категорії до 25 кг, вікова група – 8-9 років, Ілля Анікін з Голишева отримав абсолютну перемогу у козацькому двобої. Спортсмен посів перше місце, завоювавши титул чемпіона України.
У своїй віковій групі 6-7 років вдало дебютував на змаганнях Юрій Заєць з Боратина. У ваговій категорії до 25 кг хлопець зумів вибороти друге місце, ставши «срібним» призером Чемпіонату.
Ще один житель Боратина Серафим Заєць змагався за першість у категорії до 30 кг, вікова група – 8-9 років. У напружених двобоях спортсмен поступився опонентам, однак продемонстрував при цьому хорошу технічну підготовку та волю до перемоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Боратинської громади.
Змагання днями відбулися у місті Березне, що на Рівненщині. За першість боролися понад 300 спортсменів з різних куточків України. Учасники змагань – хлопці та дівчата усіх вікових груп – змагалися в професійному октагоні та на татамі.
Виступаючи в категорії до 25 кг, вікова група – 8-9 років, Ілля Анікін з Голишева отримав абсолютну перемогу у козацькому двобої. Спортсмен посів перше місце, завоювавши титул чемпіона України.
У своїй віковій групі 6-7 років вдало дебютував на змаганнях Юрій Заєць з Боратина. У ваговій категорії до 25 кг хлопець зумів вибороти друге місце, ставши «срібним» призером Чемпіонату.
Ще один житель Боратина Серафим Заєць змагався за першість у категорії до 30 кг, вікова група – 8-9 років. У напружених двобоях спортсмен поступився опонентам, однак продемонстрував при цьому хорошу технічну підготовку та волю до перемоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО
Сьогодні, 16:09
«Інвестори хочуть повернути «Волинь» в УПЛ», - Віталій Кварцяний
Сьогодні, 15:31
У волинській маршрутці помер чоловік
Сьогодні, 14:42
В Україні анонсували підвищення пенсій
Сьогодні, 14:29
«Волинь» не змогла перемогти дубль «Динамо»
Сьогодні, 13:48
Медіа