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Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО

Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО
Волинянин вдало вситупили на Чемпіонаті України з вільного козацького бою.

Про це йдеться на сайті Боратинської громади.

Змагання днями відбулися у місті Березне, що на Рівненщині. За першість боролися понад 300 спортсменів з різних куточків України. Учасники змагань – хлопці та дівчата усіх вікових груп – змагалися в професійному октагоні та на татамі.
Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО
Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО

Виступаючи в категорії до 25 кг, вікова група – 8-9 років, Ілля Анікін з Голишева отримав абсолютну перемогу у козацькому двобої. Спортсмен посів перше місце, завоювавши титул чемпіона України.
Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО

У своїй віковій групі 6-7 років вдало дебютував на змаганнях Юрій Заєць з Боратина. У ваговій категорії до 25 кг хлопець зумів вибороти друге місце, ставши «срібним» призером Чемпіонату.

Ще один житель Боратина Серафим Заєць змагався за першість у категорії до 30 кг, вікова група – 8-9 років. У напружених двобоях спортсмен поступився опонентам, однак продемонстрував при цьому хорошу технічну підготовку та волю до перемоги.
Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО
Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО
Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО

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Теги: спорт, Боратин
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