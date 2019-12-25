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У волинській маршрутці помер чоловік

У волинській маршрутці помер чоловік
У маршрутному таксі на Волині помер чоловік.

Про це повідомляє ВолодимирMedia.

Трагічний випадок стався першого лютого, під час руху маршрутного таксі №10 у Володимирі-Волинському.

На місце випадку прибули поліцейські та лікарі швидкої допомоги, які констатували смерть чоловіка.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський
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