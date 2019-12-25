У волинській маршрутці помер чоловік
Сьогодні, 14:42
У маршрутному таксі на Волині помер чоловік.
Про це повідомляє ВолодимирMedia.
Трагічний випадок стався першого лютого, під час руху маршрутного таксі №10 у Володимирі-Волинському.
На місце випадку прибули поліцейські та лікарі швидкої допомоги, які констатували смерть чоловіка.
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Про це повідомляє ВолодимирMedia.
Трагічний випадок стався першого лютого, під час руху маршрутного таксі №10 у Володимирі-Волинському.
На місце випадку прибули поліцейські та лікарі швидкої допомоги, які констатували смерть чоловіка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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