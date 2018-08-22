«Інвестори хочуть повернути «Волинь» в УПЛ», - Віталій Кварцяний

Віталій Кварцяний каже, що керівництво клубу ставить завдання вийти в УПЛ за підсумками сезону.



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"В інвесторів є бажання повернути команду в УПЛ. Вони створюють нормальні умови, щоб команда могла виконати завдання. Для першої ліги все добре. Керівництво клубу, тренери, футболісти теж хочуть. Хотілося б, щоб це все спрацювало", - каже колишній тренер луцького клубу.



Він додає, що у "Волині" є можливості і умови, щоб сприймати команди, для тренувань і матчів.



"З виходом в УПЛ ще краще зробить умови інвестор, окультурять трибуну небагато. Хочеться, щоб "Волинь" вийшла в УПЛ", - сказав Кварцяний.



Як відомо, на зимову перерву "хрестоносці" пішли на другій сходинці в турнірній таблиці Першої ліги.



Сьогодні, 1 лютого, "Волинь" зіграла проти дубля київського "Динамо". Попри те, що у підопічних Андрія Тлумака було кілька хороших шансів вирвати перемогу, матч закінчився з рахунком 0:0.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент луцької "Волині"каже, що керівництво клубу ставить завдання вийти в УПЛ за підсумками сезону.Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com "В інвесторів є бажання повернути команду в УПЛ. Вони створюють нормальні умови, щоб команда могла виконати завдання. Для першої ліги все добре. Керівництво клубу, тренери, футболісти теж хочуть. Хотілося б, щоб це все спрацювало", - каже колишній тренер луцького клубу.Він додає, що у "Волині" є можливості і умови, щоб сприймати команди, для тренувань і матчів."З виходом в УПЛ ще краще зробить умови інвестор, окультурять трибуну небагато. Хочеться, щоб "Волинь" вийшла в УПЛ", - сказав Кварцяний.Як відомо, на зимову перерву "хрестоносці" пішли на другій сходинці в турнірній таблиці Першої ліги.Сьогодні, 1 лютого, "Волинь" зіграла проти дубля київського "Динамо". Попри те, що у підопічних Андрія Тлумака було кілька хороших шансів вирвати перемогу, матч закінчився з рахунком 0:0.

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