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«Інвестори хочуть повернути «Волинь» в УПЛ», - Віталій Кварцяний

«Інвестори хочуть повернути «Волинь» в УПЛ», - Віталій Кварцяний
Президент луцької "Волині" Віталій Кварцяний каже, що керівництво клубу ставить завдання вийти в УПЛ за підсумками сезону.

Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com.

"В інвесторів є бажання повернути команду в УПЛ. Вони створюють нормальні умови, щоб команда могла виконати завдання. Для першої ліги все добре. Керівництво клубу, тренери, футболісти теж хочуть. Хотілося б, щоб це все спрацювало", - каже колишній тренер луцького клубу.

Він додає, що у "Волині" є можливості і умови, щоб сприймати команди, для тренувань і матчів.

"З виходом в УПЛ ще краще зробить умови інвестор, окультурять трибуну небагато. Хочеться, щоб "Волинь" вийшла в УПЛ", - сказав Кварцяний.

Як відомо, на зимову перерву "хрестоносці" пішли на другій сходинці в турнірній таблиці Першої ліги.

Сьогодні, 1 лютого, "Волинь" зіграла проти дубля київського "Динамо". Попри те, що у підопічних Андрія Тлумака було кілька хороших шансів вирвати перемогу, матч закінчився з рахунком 0:0.

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Теги: Волинь, Віталій Кварцяний
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Коментарі 1
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Волинь в УПЛ поверніть ! Тільки Кварцяного не повертайте !
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