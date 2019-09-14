Ще 10 телеканалів вирішили стати платними і заблокувати сигнал

Ще 10 українських телеканалів можуть стати платними. Для цього збираються закодувати свій супутниковий сигнал.Мова про канали - MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-Кус", "36.6", "Дача" та "Епоха", повідомляє Телекритика, - пише "Газета Ua".Генеральний продюсер MusicBoxпідтвердив, що канал закодує сигнал із 1 березня. У той же час представники Xsport ще не повідомляють, коли саме заблокують свій безкоштовний показ по антенам-супутникам. Однак саме рішення вже ухвалено.Аналогічна ситуація і з іншими телеканалами. Там підтверджують рішення про блокування сигналу.Із 28 січня в Україні свій супутниковий сигнал заблокували 24 вітчизняних телеканали. Серед них 1+1, СТБ, Інтер, Новий канал, ТРК Україна, ICTV, 2+2.Супутниковий сигнал телеканалів призначений для провайдерів телевізійних послуг. Ті мають його отримувати та пропонувати перегляд програм людям за щомісячну плату і частину заробітку перераховувати телекомпаніям. Натомість в Україні сигнал могли ловити супутникові тарілки. Це дозволяло людям безоплатно дивитися українське телебачення.