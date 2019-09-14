вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще 10 телеканалів вирішили стати платними і заблокувати сигнал

Ще 10 телеканалів вирішили стати платними і заблокувати сигнал
Ще 10 українських телеканалів можуть стати платними. Для цього збираються закодувати свій супутниковий сигнал.

Мова про канали - MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-Кус", "36.6", "Дача" та "Епоха", повідомляє Телекритика, - пише "Газета Ua".

Генеральний продюсер MusicBox Сергій Кобель підтвердив, що канал закодує сигнал із 1 березня. У той же час представники Xsport ще не повідомляють, коли саме заблокують свій безкоштовний показ по антенам-супутникам. Однак саме рішення вже ухвалено.

Аналогічна ситуація і з іншими телеканалами. Там підтверджують рішення про блокування сигналу.

Із 28 січня в Україні свій супутниковий сигнал заблокували 24 вітчизняних телеканали. Серед них 1+1, СТБ, Інтер, Новий канал, ТРК Україна, ICTV, 2+2.

Супутниковий сигнал телеканалів призначений для провайдерів телевізійних послуг. Ті мають його отримувати та пропонувати перегляд програм людям за щомісячну плату і частину заробітку перераховувати телекомпаніям. Натомість в Україні сигнал могли ловити супутникові тарілки. Це дозволяло людям безоплатно дивитися українське телебачення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: телебачення, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На луцьких зупинках планують встановити термінали для поповнення е-квитків
Сьогодні, 21:14
Два міста на Волині модернізують будинки і здешевлять платіжки за державні кошти
Сьогодні, 20:37
Ще 10 телеканалів вирішили стати платними і заблокувати сигнал
Сьогодні, 19:47
Ексфорварда «Волині» виставили з іноземного клубу за кілька днів після приходу
Сьогодні, 19:04
На Волині водій-порушник хотів за 200 гривень «порішати» з копами
Сьогодні, 18:38
Схожі новини
Телебачення стане платним Телебачення стане платним
14 вересень, 2019, 09:10
Вимкнення аналогового телебачення переноситься Вимкнення аналогового телебачення переноситься
31 серпень, 2018, 22:15
Нацрада почала вивчати контент телеканалів Нацрада почала вивчати контент телеканалів
29 квітень, 2016, 06:37
Невдовзі «запуститься» новий телеканал – Ukraine today Невдовзі «запуститься» новий телеканал – Ukraine today
18 липень, 2014, 18:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На луцьких зупинках планують встановити термінали для поповнення е-квитків
Сьогодні, 21:14
 0
Два міста на Волині модернізують будинки і здешевлять платіжки за державні кошти
Сьогодні, 20:37
 0
Ще 10 телеканалів вирішили стати платними і заблокувати сигнал
Сьогодні, 19:47
 0
Ексфорварда «Волині» виставили з іноземного клубу за кілька днів після приходу
Сьогодні, 19:04
 0
На Волині водій-порушник хотів за 200 гривень «порішати» з копами
Сьогодні, 18:38
 0
Медіа
відео
1/8