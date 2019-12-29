Бабак Тимко напропророкував затяжну весну





Харківський бабак Тимко III спрогнозував затяжну весну. Традиційний "прогноз" відбувся в суботу, 1 лютого на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, повідомляє



"Тимко не побачив своєї тіні, тому весна настане не раніше 15 березня", - зазначила співробітниця біостанції Надія Токарська.



Також вже традиційно Тимко робить жартівливий прогноз на актуальну тему - в цьому році організатори Дня бабака запропонували визначити, чи буде сніжною наступна зима. Кілька разів тварину запускали на столик з відповідними написами, але "вердикт" був один і той же - і наступна зима буде безсніжною.



Зазначимо, нинішня зима відрізняється в Україні відсутністю снігу і температурою на пару градусів вище від норми. Очікується, що така ж погода буде і в лютому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Весна настане не раніше 15 березня, вирішив харківський бабак. Також він спрогнозував наступну зиму без снігу.Харківський бабак Тимко III спрогнозував затяжну весну. Традиційний "прогноз" відбувся в суботу, 1 лютого на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, повідомляє "Кореспондент" "Тимко не побачив своєї тіні, тому весна настане не раніше 15 березня", - зазначила співробітниця біостанціїТакож вже традиційно Тимко робить жартівливий прогноз на актуальну тему - в цьому році організатори Дня бабака запропонували визначити, чи буде сніжною наступна зима. Кілька разів тварину запускали на столик з відповідними написами, але "вердикт" був один і той же - і наступна зима буде безсніжною.Зазначимо, нинішня зима відрізняється в Україні відсутністю снігу і температурою на пару градусів вище від норми. Очікується, що така ж погода буде і в лютому.

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