Бабак Тимко напророкував затяжну весну
Сьогодні, 17:26
Весна настане не раніше 15 березня, вирішив харківський бабак. Також він спрогнозував наступну зиму без снігу.
Харківський бабак Тимко III спрогнозував затяжну весну. Традиційний "прогноз" відбувся в суботу, 1 лютого на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, повідомляє "Кореспондент".
"Тимко не побачив своєї тіні, тому весна настане не раніше 15 березня", - зазначила співробітниця біостанції Надія Токарська.
Також вже традиційно Тимко робить жартівливий прогноз на актуальну тему - в цьому році організатори Дня бабака запропонували визначити, чи буде сніжною наступна зима. Кілька разів тварину запускали на столик з відповідними написами, але "вердикт" був один і той же - і наступна зима буде безсніжною.
Зазначимо, нинішня зима відрізняється в Україні відсутністю снігу і температурою на пару градусів вище від норми. Очікується, що така ж погода буде і в лютому.
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Харківський бабак Тимко III спрогнозував затяжну весну. Традиційний "прогноз" відбувся в суботу, 1 лютого на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, повідомляє "Кореспондент".
"Тимко не побачив своєї тіні, тому весна настане не раніше 15 березня", - зазначила співробітниця біостанції Надія Токарська.
Також вже традиційно Тимко робить жартівливий прогноз на актуальну тему - в цьому році організатори Дня бабака запропонували визначити, чи буде сніжною наступна зима. Кілька разів тварину запускали на столик з відповідними написами, але "вердикт" був один і той же - і наступна зима буде безсніжною.
Зазначимо, нинішня зима відрізняється в Україні відсутністю снігу і температурою на пару градусів вище від норми. Очікується, що така ж погода буде і в лютому.
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