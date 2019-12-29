вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бабак Тимко напророкував затяжну весну

Бабак Тимко напророкував затяжну весну
Весна настане не раніше 15 березня, вирішив харківський бабак. Також він спрогнозував наступну зиму без снігу.

Харківський бабак Тимко III спрогнозував затяжну весну. Традиційний "прогноз" відбувся в суботу, 1 лютого на біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, повідомляє "Кореспондент".

"Тимко не побачив своєї тіні, тому весна настане не раніше 15 березня", - зазначила співробітниця біостанції Надія Токарська.

Також вже традиційно Тимко робить жартівливий прогноз на актуальну тему - в цьому році організатори Дня бабака запропонували визначити, чи буде сніжною наступна зима. Кілька разів тварину запускали на столик з відповідними написами, але "вердикт" був один і той же - і наступна зима буде безсніжною.

Зазначимо, нинішня зима відрізняється в Україні відсутністю снігу і температурою на пару градусів вище від норми. Очікується, що така ж погода буде і в лютому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки
Сьогодні, 18:14
На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 17:59
Бабак Тимко напророкував затяжну весну
Сьогодні, 17:26
На Волині військовий заплатить понад 20 тисяч за повторне п’яне водіння
Сьогодні, 16:54
Волинські бійці стали чемпіонати України з козацького бою. ФОТО
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
Весна у лютому: що кажуть синоптики Весна у лютому: що кажуть синоптики
27 січень, 00:14
До +9 градусів тепла: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні До +9 градусів тепла: синоптик озвучила прогноз погоди на вихідні в Україні
24 січень, 11:42
«Морози не тріщатимуть»: синоптик озвучила прогноз погоди на святкові вихідні «Морози не тріщатимуть»: синоптик озвучила прогноз погоди на святкові вихідні
17 січень, 14:35
Синоптики озвучили прогноз погоди на останні дні 2019 року Синоптики озвучили прогноз погоди на останні дні 2019 року
29 грудень, 2019, 11:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще 10 телеканалів вирішили стати платними і заблокувати сигнал
Сьогодні, 19:47
 0
Ексфорварда «Волині» виставили з іноземного клубу за кілька днів після приходу
Сьогодні, 19:04
 0
На Волині водій-порушник хотів за 200 гривень «порішати» з копами
Сьогодні, 18:38
 0
Волинські легкоатлети потужно стартували на чемпіонаті України. ВІДЕО
Сьогодні, 18:32
 0
Ексрегіонали хочуть”вибити” можливого кандидата на мера Володимира-Волинського - голову Зарічанської ОТГ Ігоря Пальонку
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8