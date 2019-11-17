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Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки

Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки
У недільній школі громади Святителя Феодосія Чудотворця, архієпископа Чернігівського міста Луцька відбудеться майстер-клас із живопису.

Про це повідомляє пре-служба Волинської єпархії ПЦУ.

Всіх охочих навчатимуть живопису заради термінового лікування важкохворої дівчинки Каті Ребрини.

Як повідомив настоятель протоієрей Петро Стеблина, у суботу, 8 лютого, о 16:00 проведуть майстер-клас з виготовлення сувенірів. Організатори навчатимуть присутніх техніці паперового живопису, моделіномалювання, декоративного живопису.

Вартість заняття – від 120 гривень. Кошти передадуть батькам 3-річної Каті, хворої на нейробластому.

Бажаючі взяти участь в акції можуть записатись ТУТ .

Благодійні ярмарки для онкохворої Каті цьогоріч уже провели в обласному центрі, в Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин.

На лікування дівчинки у Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі потрібно назбирати 60–70 тисяч доларів.

Небайдужі, які хочуть допомогти Каті, можуть перерахувати кошти на картку «Приватбанку»: 5168 7422 0690 3720 (тато Віктор Ребрина).

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Теги: Волинь, Луцьк, допомога, благодійність
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