Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки





Про це повідомляє пре-служба Волинської єпархії ПЦУ.



Всіх охочих навчатимуть живопису заради термінового лікування важкохворої дівчинки Каті Ребрини.



Як повідомив настоятель протоієрей Петро Стеблина, у суботу, 8 лютого, о 16:00 проведуть майстер-клас з виготовлення сувенірів. Організатори навчатимуть присутніх техніці паперового живопису, моделіномалювання, декоративного живопису.



Вартість заняття – від 120 гривень. Кошти передадуть батькам 3-річної Каті, хворої на нейробластому.



Бажаючі взяти участь в акції можуть записатись



Благодійні ярмарки для онкохворої Каті цьогоріч уже провели в обласному центрі, в Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин.



На лікування дівчинки у Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі потрібно назбирати 60–70 тисяч доларів.



Небайдужі, які хочуть допомогти Каті, можуть перерахувати кошти на картку «Приватбанку»: 5168 7422 0690 3720 (тато Віктор Ребрина).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У недільній школі громади Святителя Феодосія Чудотворця, архієпископа Чернігівського міста Луцька відбудеться майстер-клас із живопису.Про це повідомляє пре-служба Волинської єпархії ПЦУ.Всіх охочих навчатимуть живопису заради термінового лікування важкохворої дівчинкиЯк повідомив настоятель протоієрейу суботу, 8 лютого, о 16:00 проведуть майстер-клас з виготовлення сувенірів. Організатори навчатимуть присутніх техніці паперового живопису, моделіномалювання, декоративного живопису.Вартість заняття – від 120 гривень. Кошти передадуть батькам 3-річної Каті, хворої на нейробластому.Бажаючі взяти участь в акції можуть записатись ТУТ Благодійні ярмарки для онкохворої Каті цьогоріч уже провели в обласному центрі, в Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин.На лікування дівчинки у Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі потрібно назбирати 60–70 тисяч доларів.Небайдужі, які хочуть допомогти Каті, можуть перерахувати кошти на картку «Приватбанку»: 5168 7422 0690 3720 (тато Віктор Ребрина).

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