Лучан запрошують долучитися до благодійного проекту заради хворої дівчинки
Сьогодні, 18:14
У недільній школі громади Святителя Феодосія Чудотворця, архієпископа Чернігівського міста Луцька відбудеться майстер-клас із живопису.
Про це повідомляє пре-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Всіх охочих навчатимуть живопису заради термінового лікування важкохворої дівчинки Каті Ребрини.
Як повідомив настоятель протоієрей Петро Стеблина, у суботу, 8 лютого, о 16:00 проведуть майстер-клас з виготовлення сувенірів. Організатори навчатимуть присутніх техніці паперового живопису, моделіномалювання, декоративного живопису.
Вартість заняття – від 120 гривень. Кошти передадуть батькам 3-річної Каті, хворої на нейробластому.
Бажаючі взяти участь в акції можуть записатись ТУТ .
Благодійні ярмарки для онкохворої Каті цьогоріч уже провели в обласному центрі, в Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин.
На лікування дівчинки у Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі потрібно назбирати 60–70 тисяч доларів.
Небайдужі, які хочуть допомогти Каті, можуть перерахувати кошти на картку «Приватбанку»: 5168 7422 0690 3720 (тато Віктор Ребрина).
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Про це повідомляє пре-служба Волинської єпархії ПЦУ.
Всіх охочих навчатимуть живопису заради термінового лікування важкохворої дівчинки Каті Ребрини.
Як повідомив настоятель протоієрей Петро Стеблина, у суботу, 8 лютого, о 16:00 проведуть майстер-клас з виготовлення сувенірів. Організатори навчатимуть присутніх техніці паперового живопису, моделіномалювання, декоративного живопису.
Вартість заняття – від 120 гривень. Кошти передадуть батькам 3-річної Каті, хворої на нейробластому.
Бажаючі взяти участь в акції можуть записатись ТУТ .
Благодійні ярмарки для онкохворої Каті цьогоріч уже провели в обласному центрі, в Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Жидичин.
На лікування дівчинки у Республіканському науково-практичному центрі дитячої онкології, гематології та імунології в Білорусі потрібно назбирати 60–70 тисяч доларів.
Небайдужі, які хочуть допомогти Каті, можуть перерахувати кошти на картку «Приватбанку»: 5168 7422 0690 3720 (тато Віктор Ребрина).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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