Повідомили, чи подорожчає проїзд в луцьких маршрутках
Сьогодні, 18:16
Головний транспортник Луцька розповів, чи варто лучанам очікувати зростання варточті проїзду в громадському транспорті.
Начальник управління транспорту та зв`язку Луцької міської ради Володимир Степанов повідомив, що регулювання вартості проїзду в компетенції департаменту економічної політики, - пише ІА Конкурент.
Про це він розповів під час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком.
Зі слів Степанова, наразі питання щодо вартості проїзду не порушують.
До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Начальник управління транспорту та зв`язку Луцької міської ради Володимир Степанов повідомив, що регулювання вартості проїзду в компетенції департаменту економічної політики, - пише ІА Конкурент.
Про це він розповів під час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком.
Зі слів Степанова, наразі питання щодо вартості проїзду не порушують.
До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили, чи подорожчає проїзд в луцьких маршрутках
Сьогодні, 18:16
На Волині службовий пес «винюхав» контрабандні цигарки. ФОТО
Сьогодні, 17:59
Медіа