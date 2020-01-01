Повідомили, чи подорожчає проїзд в луцьких маршрутках





Начальник управління транспорту та зв`язку Луцької міської ради Володимир Степанов повідомив, що регулювання вартості проїзду в компетенції департаменту економічної політики, - пише



Про це він розповів під час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком.



Зі слів Степанова, наразі питання щодо вартості проїзду не порушують.



До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.

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