На Волині водій-порушник хотів за 200 гривень «порішати» з копами
Сьогодні, 18:38
На Волині водій пропонував волинським патрульним поліцейським хабар.
За пропозицію неправомірної вигоди патрульним водію загрожує кримінальна відповідальність, - йдеться на сторінці поліцейських у фейсбуці.
Інцидент трапився 31 січня, близько 15-ї години на трасі "Київ – Ковель – Ягодин". Ковельські патрульні побачили автомобіль Skoda Octavia, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.
Інспектори зупинили транспортний засіб та повідомили чоловікові причину його зупинки.
Під час перевірки документів водій з метою уникнення адміністративної відповідальності пропонував неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. Патрульні неодноразово попереджували 29-річного керманича про кримінальну відповідальність, однак останній на попередження охоронців порядку не реагував.
На водія інспектори винесли постанову за порушення правил розташування транспортних засобів та викликали слідчо-оперативну групу через пропозицію хабара. За це чоловікові "світить" позбавлення волі строком до 4 років.
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За пропозицію неправомірної вигоди патрульним водію загрожує кримінальна відповідальність, - йдеться на сторінці поліцейських у фейсбуці.
Інцидент трапився 31 січня, близько 15-ї години на трасі "Київ – Ковель – Ягодин". Ковельські патрульні побачили автомобіль Skoda Octavia, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.
Інспектори зупинили транспортний засіб та повідомили чоловікові причину його зупинки.
Під час перевірки документів водій з метою уникнення адміністративної відповідальності пропонував неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. Патрульні неодноразово попереджували 29-річного керманича про кримінальну відповідальність, однак останній на попередження охоронців порядку не реагував.
На водія інспектори винесли постанову за порушення правил розташування транспортних засобів та викликали слідчо-оперативну групу через пропозицію хабара. За це чоловікові "світить" позбавлення волі строком до 4 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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