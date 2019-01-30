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На Волині водій-порушник хотів за 200 гривень «порішати» з копами

На Волині водій-порушник хотів за 200 гривень «порішати» з копами
На Волині водій пропонував волинським патрульним поліцейським хабар.

За пропозицію неправомірної вигоди патрульним водію загрожує кримінальна відповідальність, - йдеться на сторінці поліцейських у фейсбуці.

Інцидент трапився 31 січня, близько 15-ї години на трасі "Київ – Ковель – Ягодин". Ковельські патрульні побачили автомобіль Skoda Octavia, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

Інспектори зупинили транспортний засіб та повідомили чоловікові причину його зупинки.

Під час перевірки документів водій з метою уникнення адміністративної відповідальності пропонував неправомірну вигоду у розмірі 200 гривень. Патрульні неодноразово попереджували 29-річного керманича про кримінальну відповідальність, однак останній на попередження охоронців порядку не реагував.

На водія інспектори винесли постанову за порушення правил розташування транспортних засобів та викликали слідчо-оперативну групу через пропозицію хабара. За це чоловікові "світить" позбавлення волі строком до 4 років.

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Теги: Волинь, поліція, хабар
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