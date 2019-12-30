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На луцьких зупинках планують встановити термінали для поповнення е-квитків

На луцьких зупинках планують встановити термінали для поповнення е-квитків
У Луцьку впродовж лютого планують встановити термінали для поповнення чи купівлі е-квитків.

Про це пише ІА Конкурент.

Про це повідомив начальник управління транспорту Луцької міської ради Володимир Степанов під час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком.

Як зазначив Степанов, у таких терміналах на зупинках також будуть продавати квитки на 2-3 поїздки для зручності гостей міста.

Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер також зауважив, що на автовокзалах та залізничній станції потрібно більше роз’яснювати людям, як діє е-квиток.

«Людина, яка приїхала з іншого міста, не обізнана, де розташована зупинка, як їй доїхати, а де поповнити електронний квиток – тим більше», – зауважив Шкітер.

До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.

Громадянський Рух "СВІДОМІ", засновником якого є політик та бізнесмен Андрій Покровський, передасть пропозиції містян до Луцької міської ради.

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Теги: е-квиток, валідатори, сітікард
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