На луцьких зупинках планують встановити термінали для поповнення е-квитків





Про це



Про це повідомив начальник управління транспорту Луцької міської ради Володимир Степанов під час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської ради Миколою Яручиком.



Як зазначив Степанов, у таких терміналах на зупинках також будуть продавати квитки на 2-3 поїздки для зручності гостей міста.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер також зауважив, що на автовокзалах та залізничній станції потрібно більше роз’яснювати людям, як діє е-квиток.



«Людина, яка приїхала з іншого міста, не обізнана, де розташована зупинка, як їй доїхати, а де поповнити електронний квиток – тим більше», – зауважив Шкітер.



До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.



Громадянський Рух "СВІДОМІ", засновником якого є політик та бізнесмен Андрій Покровський, передасть пропозиції містян до Луцької міської ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку впродовж лютого планують встановити термінали для поповнення чи купівлі е-квитків.Про це пише ІА Конкурент.Про це повідомив начальник управління транспорту Луцької міської радипід час круглого столу, який організували 31 січня Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з депутатом Луцької міської радиЯк зазначив Степанов, у таких терміналах на зупинках також будуть продавати квитки на 2-3 поїздки для зручності гостей міста.Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»також зауважив, що на автовокзалах та залізничній станції потрібно більше роз’яснювати людям, як діє е-квиток.«Людина, яка приїхала з іншого міста, не обізнана, де розташована зупинка, як їй доїхати, а де поповнити електронний квиток – тим більше», – зауважив Шкітер.До слова, ідея круглого столу з’явилася не випадково, адже три місяці тому в Луцьку запровадили електронний квиток. Це викликало чималий резонанс у містян, а також негатив, заперечення, але згодом – прийняття і розуміння. Під час зустрічі прозвучало чимало пропозицій, які, запевнив Володимир Степанов, візьмуть до уваги. А також очільник транспортного управління відповів на найбільш поширені запитання.Громадянський Рух "СВІДОМІ", засновником якого є політик та бізнесмен, передасть пропозиції містян до Луцької міської ради.

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