У Луцьку відремонтують двір за 1,6 мільйона





Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Очікувана вартість робіт становить 1,66 мільйона гривень. Тендерні пропозиції приймають до 17 лютого, аукціон відбудеться 18 лютого, -



Технічне завдання передбачає видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев, розбирання старого покриття та бортових каменів, формувальне обрiзування дерев висотою понад п’ять метрів, корчування та вивезення пнів, облаштування дощоприймальної каналізації, влаштування покриттiв з дрібно розмірних фігурних елементів мощення тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавця поточного ремонту прибудинкової території на проспекті Президента Грушевського, 11, 15 визначать у результаті відкритих торгів в електронній системі «Prozorro».Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Очікувана вартість робіт становить 1,66 мільйона гривень. Тендерні пропозиції приймають до 17 лютого, аукціон відбудеться 18 лютого, - пише ВолиньOnline.Технічне завдання передбачає видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев, розбирання старого покриття та бортових каменів, формувальне обрiзування дерев висотою понад п’ять метрів, корчування та вивезення пнів, облаштування дощоприймальної каналізації, влаштування покриттiв з дрібно розмірних фігурних елементів мощення тощо.

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