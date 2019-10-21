Поблизу пункту пропуску «Устилуг-Зосин» ліквідували стихійний смітник





Про це



Першим показав, як виглядає новозбудована декілька місяців тому дорога житель Устилуга Рома Куцай. Він опублікував фото та відео на своїй сторінці у фейсбуці, і припустив, що смітять скоріше за все, не місцеві.



“Набридло! Чому люди такі свині? Серйозно, кілька місяців тому була добудована нова об’їзна дорога у нашому місті Устилуг. А тут вже так насвинячено, і, найголовніше, що це скоріше всього не наші містяни, адже усі виступають за те щоб у місті було чисто.



Я вирішив якось боротися з цим, тому у мене назріло декілька ідей. Бажаєте допомогти? Прошу зв’язуватись”, – йдеться в дописі.



1-го лютого журналістам БУГу Роман розповів, що на парковці встановили великий сміттєвий контейнер.



"Сміття ліквідували, зреагували на допис. Хто зреагував – я не знаю. Протягом 4-5-ти днів дорога була чиста. Скоріше за все, це робота нашого комунального підприємства. Одна з моїх ідей – встановити смітники, такі як по місту.



Але вже без мене здогадалися і встановили великий загальний контейнер на парковці. Як мені казали, досить було дати розголос. Набагато краще людям показати, ніж розповідати. Я радий, що ця проблема вирішена, а не обійшли її стороною, як завжди", – сказав хлопець.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На новенькій об’їзній дорозі, що збудували для пункту пропуску «Устилуг-Зосин» утворився стихійний смітник. Житель міста вирішив дати розголос цій проблемі на своїй сторінці у фейсбук. Вже протягом робочого тижня, за його словами, сміття на узбіччі прибрали, а на парковці з’явився великий сміттєвий контейнер.Про це пише БУГ.Першим показав, як виглядає новозбудована декілька місяців тому дорога житель Устилуга Рома Куцай. Він опублікував фото та відео на своїй сторінці у фейсбуці, і припустив, що смітять скоріше за все, не місцеві.“Набридло! Чому люди такі свині? Серйозно, кілька місяців тому була добудована нова об’їзна дорога у нашому місті Устилуг. А тут вже так насвинячено, і, найголовніше, що це скоріше всього не наші містяни, адже усі виступають за те щоб у місті було чисто.Я вирішив якось боротися з цим, тому у мене назріло декілька ідей. Бажаєте допомогти? Прошу зв’язуватись”, – йдеться в дописі.1-го лютого журналістам БУГу Роман розповів, що на парковці встановили великий сміттєвий контейнер."Сміття ліквідували, зреагували на допис. Хто зреагував – я не знаю. Протягом 4-5-ти днів дорога була чиста. Скоріше за все, це робота нашого комунального підприємства. Одна з моїх ідей – встановити смітники, такі як по місту.Але вже без мене здогадалися і встановили великий загальний контейнер на парковці. Як мені казали, досить було дати розголос. Набагато краще людям показати, ніж розповідати. Я радий, що ця проблема вирішена, а не обійшли її стороною, як завжди", – сказав хлопець.

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