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2 лютого на Волині: гортаючи календар

2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають головний лікар Комунального закладу "Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги" Ігор Гнетньов, директор молодіжного центру Волині Захар Ткачук (на фото).

Іменини 2 лютого в Юхима, Інни, Лаврентія, Римми.

Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття, радості від життя.

Окрім цього, сьогодні Всесвітній день водно-болотних угідь. Заходи, що проводяться у цей день, покликані привернути увагу громадськості й урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримки стійкого розвитку нашої планети.

Також 2 лютого 1944 року обласний центр Волині був остаточно звільнений від німців.

Цього дня 1996 року вийшов перший номер міської газети «Луцький замок».

У 2015 році саме цього дня близько 8-ї години ранку біля села Лозуватка Криворіжського району Дніпропетровської області сталася жахлива автокатастрофа, в якій загинув відомий український музикант Андрій Кузьменко.

Днем раніше в Кривому Розі відбувся останній концерт музиканта в рамках всеукраїнського турне, присвяченому 25-річчю створення гурту «Скрябін». Концерт зібрав повний зал в Палаці молоді, а гроші пішли на допомогу бійцям АТО.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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