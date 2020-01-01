Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею
Сьогодні, 03:14
Любомльські дошкільнята 28-го січня вперше відвідали бібліотеку. Візит проходив у формі гри-екскурсії «Перший раз завітали ми до вас!»
Про це пише Кордон.
До книгозбірні завітали малята середньої групи «Соняшник» ДНЗ №1 «Ромашка» м. Любомль.
"Це був перший їхній візит до бібліотеки. Дітки познайомильсь з бібліотекою, з великим задоволенням грали ігри, відгадували загадки, вчили лічилки і мирилки", – зазначають у повідомленні працівники бібліотеки.
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Про це пише Кордон.
До книгозбірні завітали малята середньої групи «Соняшник» ДНЗ №1 «Ромашка» м. Любомль.
"Це був перший їхній візит до бібліотеки. Дітки познайомильсь з бібліотекою, з великим задоволенням грали ігри, відгадували загадки, вчили лічилки і мирилки", – зазначають у повідомленні працівники бібліотеки.
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