Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею





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До книгозбірні завітали малята середньої групи «Соняшник» ДНЗ №1 «Ромашка» м. Любомль.



"Це був перший їхній візит до бібліотеки. Дітки познайомильсь з бібліотекою, з великим задоволенням грали ігри, відгадували загадки, вчили лічилки і мирилки", – зазначають у повідомленні працівники бібліотеки.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльські дошкільнята 28-го січня вперше відвідали бібліотеку. Візит проходив у формі гри-екскурсії «Перший раз завітали ми до вас!»Про це пише Кордон.До книгозбірні завітали малята середньої групи «Соняшник» ДНЗ №1 «Ромашка» м. Любомль."Це був перший їхній візит до бібліотеки. Дітки познайомильсь з бібліотекою, з великим задоволенням грали ігри, відгадували загадки, вчили лічилки і мирилки", – зазначають у повідомленні працівники бібліотеки.

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