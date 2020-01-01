вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею

Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею
Любомльські дошкільнята 28-го січня вперше відвідали бібліотеку. Візит проходив у формі гри-екскурсії «Перший раз завітали ми до вас!»

Про це пише Кордон.

До книгозбірні завітали малята середньої групи «Соняшник» ДНЗ №1 «Ромашка» м. Любомль.

"Це був перший їхній візит до бібліотеки. Дітки познайомильсь з бібліотекою, з великим задоволенням грали ігри, відгадували загадки, вчили лічилки і мирилки", – зазначають у повідомленні працівники бібліотеки.

Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею

Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею

Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею

Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: любомль, садок, бібліотека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею
Сьогодні, 03:14
Які п'ять шкідливих звичок вкорочують життя
Сьогодні, 02:11
Волинські онкологи розповіли про здобутки медичного центру
Сьогодні, 01:06
2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку відбулися перші змагання з чирлідингу. ФОТО
01 лютий, 23:23
Схожі новини
На Волині у надувному човні на березі озера знайшли мертвого чоловіка На Волині у надувному човні на березі озера знайшли мертвого чоловіка
31 січень, 10:16
Волинський церковний хор на фото 30-40 років ХХ століття Волинський церковний хор на фото 30-40 років ХХ століття
31 січень, 05:19
Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка Волинським школярам розповідали про творчість Всеволода Нестайка
31 січень, 02:16
Як любомльські школярі готували суші та варили глінтвейн. ФОТО Як любомльські школярі готували суші та варили глінтвейн. ФОТО
30 січень, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як любомльські дошкільнята знайомилися з книгозбірнею
Сьогодні, 03:14
 0
Які п'ять шкідливих звичок вкорочують життя
Сьогодні, 02:11
 0
Волинські онкологи розповіли про здобутки медичного центру
Сьогодні, 01:06
 0
2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку відбулися перші змагання з чирлідингу. ФОТО
01 лютий, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8