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Які п'ять шкідливих звичок вкорочують життя

Які п'ять шкідливих звичок вкорочують життя
Відмова від п’яти шкідливих звичок сприяє поліпшенню здоров’я і може збільшити тривалість життя на термін до 10 додаткових років. Зокрема, медики радять відмовитися від куріння і зловживання алкоголем.

Про це повідомляє UKRHEALTH з посиланням на видання Express.

Якщо ретельно відноситись до свого тіла, воно подбає про вас в похилі роки, відзначають фахівці. Існує п’ять щоденних звичок, які можуть впливати на це.

Журналі BMJ опублікував дані дослідження, в ході якого вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я імені Чана аналізували вплив п’яти шкідливих звичок в способі життя людей на їх шанси прожити довге життя без діабету, серцево-судинних захворювань, раку та інших проблем зі здоров’ям.

Увага вчених, зокрема, була зосереджена на цих п’яти шкідливих звичках – куріння, нестача фізичної активності, зайва вага, вживання занадто великої кількості алкоголю і нездорової їжі. Вони ретельно вивчили інформацію, зібрану про 38 000 чоловіків, за якими спостерігали протягом 28 років і 73 000 жінок, що спостерігалися протягом 34 років.

В результаті дослідники виявили, що дотримання здорового способу життя і відмова від шкідливих звичок може істотно продовжити роки, протягом яких людина живе без хвороб.

"Жінки у віці 50 років, які відмовилися від шкідливих звичок і перетворили їх на здорові звички, жили на 14 років довше, ніж жінки, які цього не робили. Чоловіки, які стали слідувати всім п’яти факторам здорового способу життя у віці 50 років, жили на 12 років довше, ніж чоловіки, які не слідували жодному. Як бачите, ніколи не пізно прийняти ці звички", – сказав провідний фахівець проекту доктор Френк Ху.

Він додав, що для курців найважливіша річ, яку вони можуть зробити для свого здоров’я, – це кинути палити. Для некурящих – перейти на здоровий раціон і збільшити фізичну активність.

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Теги: звичка, здоров'я, стиль життя
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