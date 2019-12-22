Українець переміг на етапі Кубка світу з важкої атлетики





Український важкоатлет Дмитро Чумак переміг на етапі Кубка світу в Римі, повідомляє Укрінформ, -



Дмитро Чумак переміг у вазі до 109 кг. Українець підняв в сумі 405 кг (180 + 225), обігнавши росіянина Тимура Нанієва на 1 кг.



Загалом, збірна України на етапі Кубка світу в Римі завоювала 4 медалі: 2 золоті та 2 срібні.



«Золото» змагань, крім Чумака, завоювала харків'янка Ірина Деха. Ірина стала найкращою у вазі до 76 кг. Її результат у двоєборстві – 239 кг (106 + 130).



Каміла Конотоп виборола «срібло» у ваговій категорії до 55 кг, піднявши в сумі двоєборства 196 кг (90 + 106).



Також срібну медаль Україні принесла Анастасія Лисенко у категорії понад 87 кг. Її результат - 266 кг (124 + 142).

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