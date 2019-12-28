Які переваги вживання зеленого чаю перед сном





Зелений чай – це напій, підданий мінімальній ферментації, в зв’язку з чим в ньому максимально зберігаються корисні складові, серед яких велика кількість антиоксидантів, що уповільнюють процес старіння організму. Експерти впевнені, що дар природи особливо корисно пити перед сном, враховуючи при цьому зимовий період, -



Зокрема, він допомагає розслабитися і знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, при зазначених же проблемах знижується ймовірність ускладнень. Його любителі можуть убезпечитися і від інсульту. Дуже важлива його перевага – захист від онкологічних хвороб.



Випивання зеленого чаю перед сном допомагає уникнути безсоння і отримати більш якісний сон, що дозволяє прокинутися в гарному настрої без млявості. Напій також покращує роботу головного органу центральної нервової системи за рахунок позитивного впливу на судини мозку.



У цьому ж списку достоїнств і зниження ризику підхопити застуду. Він же сприяє виведенню токсинів з організму, що безпосередньо позначається на поліпшенні зовнішнього вигляду. Бажаючим схуднути він теж буде корисний, так як склад покращує обмін речовин, за рахунок чого відбувається спалювання жиру.



Серед інших переваг: стимулювання роботи кишечника і підтримання здоров’я зубів, плюс – мінімізація неприємного запаху з рота. В кінцевому рахунку зелений чай допомагає уникнути різного роду хвороб, тим самим знижуючи ймовірність передчасної смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зарубіжні експерти перерахували переваги вживання зеленого чаю перед сном. Одним з них є поліпшення здоров’я серця.Зелений чай – це напій, підданий мінімальній ферментації, в зв’язку з чим в ньому максимально зберігаються корисні складові, серед яких велика кількість антиоксидантів, що уповільнюють процес старіння організму. Експерти впевнені, що дар природи особливо корисно пити перед сном, враховуючи при цьому зимовий період, - пише ukrhealth.Зокрема, він допомагає розслабитися і знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, при зазначених же проблемах знижується ймовірність ускладнень. Його любителі можуть убезпечитися і від інсульту. Дуже важлива його перевага – захист від онкологічних хвороб.Випивання зеленого чаю перед сном допомагає уникнути безсоння і отримати більш якісний сон, що дозволяє прокинутися в гарному настрої без млявості. Напій також покращує роботу головного органу центральної нервової системи за рахунок позитивного впливу на судини мозку.У цьому ж списку достоїнств і зниження ризику підхопити застуду. Він же сприяє виведенню токсинів з організму, що безпосередньо позначається на поліпшенні зовнішнього вигляду. Бажаючим схуднути він теж буде корисний, так як склад покращує обмін речовин, за рахунок чого відбувається спалювання жиру.Серед інших переваг: стимулювання роботи кишечника і підтримання здоров’я зубів, плюс – мінімізація неприємного запаху з рота. В кінцевому рахунку зелений чай допомагає уникнути різного роду хвороб, тим самим знижуючи ймовірність передчасної смерті.

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